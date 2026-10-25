مصری: همدلی و منافع جمعی، مسیر توسعه کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه، با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی که حدود ۲۵ سال پیش از سوی امام شهیدمان مطرح و تبیین شد، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد و اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با بخشی از دشواری‌های موجود مواجه نبودیم.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزود: کشور در این سال‌ها با رویدادها و تهدیدهای متعددی از جمله جنگ تحمیلی، توطئه‌ها، ترورها و تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است؛ شرایطی که هر یک می‌توانست نظام‌های سیاسی را با چالش‌های جدی مواجه کند، اما جمهوری اسلامی توانسته از این موانع عبور کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات و جنگ اخیر تصریح کرد: از نگاه ما، در این جنگ ۳۵ پیروزی نصیب کشور شد و ترامپ و نتانیاهو نیز در مواردی که از اجرای اقداماتی سخن گفتند، نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند؛ موضوعی که به اعتقاد وی بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

مصری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های داخلی کشور خاطرنشان کرد: ایران از نیروی انسانی مستعد، منابع طبیعی گسترده، تنوع اقلیمی و موقعیت راهبردی جغرافیایی برخوردار است و استفاده صحیح از این توانمندی‌ها می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: با وجود تأکیدات صورت‌گرفته درباره اقتصاد مقاومتی، هنوز به اندازه کافی از این الگو استفاده نشده است و لازم است مسئولان با جدیت بیشتری برای تحقق سیاست‌های آن اقدام کنند تا ظرفیت‌های کشور در مسیر حل مسائل اقتصادی به کار گرفته شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با انتقاد از برخی تنگ‌نظری‌ها در مسیر توسعه استان گفت: ترجیح دادن منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی، فرصت‌های پیشرفت کرمانشاه را محدود می‌کند و مانع بهره‌برداری مناسب از توانمندی‌های موجود می‌شود.

مصری با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در زمینه خلق ثروت در استان افزود: آثار این رویکردها بیش از همه متوجه مردم می‌شود؛ این در حالی است که کرمانشاه از نیروهای انسانی توانمند و شخصیت‌های برجسته‌ای برخوردار است که می‌توانند در سطح ملی نقش‌آفرینی کنند.

وی حمایت از نیروهای مستعد را از ضرورت‌های توسعه استان دانست و اظهار کرد: در بسیاری از استان‌ها زمینه رشد و پیشرفت افراد توانمند فراهم می‌شود تا بتوانند در سطح کشور به جایگاه شایسته خود برسند، اما گاهی در کرمانشاه محدودیت‌هایی وجود دارد که مانع شکوفایی این ظرفیت‌ها می‌شود.

مصری در پایان تأکید کرد: آینده کرمانشاه به همدلی، همکاری و کنار گذاشتن اختلافات وابسته است و برای دستیابی به توسعه پایدار باید منافع عمومی و جمعی را بر خواسته‌های شخصی و گروهی مقدم دانست، از نیروهای توانمند حمایت کرد و با مشارکت همه بخش‌ها برای بهبود شرایط زندگی مردم گام برداشت.