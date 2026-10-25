واکنش تارتار به دومین شکست پرسپولیس در ۱۰ هفته؛ هدف قهرمانی است!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پس از باخت خانگی یک بر صفر پرسپولیس مقابل فولاد از هفته دهم لیگ برتر گفت: ابتدا جا دارد از هواداران بابت این باخت عذرخواهی کنم. امروز خیلی موقعیت نداشتیم اما مهاجم ما امروز یک موقعیت استثنایی داشت که خراب کرد. بازیکنان تیم تلاش کردند. همان‌طور که در بردها تیم زحمت می کشد در باخت ها هم باید بگوییم که مسئول این باخت با من و کادر فنی است.

سرمربی پرسپولیس در ادامه افزود: باید بازیکنان هم خیلی زود فراموش کنند چون هدف ما قهرمانی است.

او درباره ضعف مفرط پرسپولیس در گلزنی تصریح کرد: به مصدومیت خدابنده‌لو اشاره کنید. قبل از بازی هم ارونوف مصدوم شد. وقتی بازی به مشکل می خورد بعضی بازیکنان باید گره‌گشا شوند. مسئولیت باخت با من است و باید مشکلات را مرتفع کنیم. مقابل تیم های اینچنینی که دنبال تخریب بازی حریف هستند باید از موقعیت ها خیلی بهتر استفاده کنیم.

تارتار درباره عدم تنوع تاکتیکی پرسپولیس تصریح کرد: چند بازیکن خلاق باید باشند تا بتوانیم مشکل را حل کنیم. امروز دو سه بازیکن خود را نداشتیم اما باز هم دلیل نمی شود که ببازیم. بحث‌مان این است که نباید بدون حمله ببازیم. فولاد هیچ موقعیتی جز همان شوت نداشت.

سرمربی پرسپولیس درباره مسئولیت بازیکنان در باخت های تیم همراه با مربیان گفت: به هر حال ما مربیان کارمان همین است. باخت با ماست و برد برای همه است. اگر گردن نگیریم اشتباه کردیم. باید خیلی زود ریکاوری کنیم و آماده شویم. فکر کنم هنوز صدر هستیم اما باید از اشتباهات درس بگیریم.

تارتار خطاب به هواداران گفت: تیم خوبی هستیم و نباید اتحاد خودمان را از دست بدهیم. از هواداران می خواهم جز درباره من صبور باشند. باید از باخت ها درس بگیریم. ما هنوز صدرنشین هستیم. نباید دوباره ببازیم. باید فراموش کنیم. ماندن در باخت چیزی را درست نمی کند. شرمنده هواداران شدیم اما باز هم می گویم اتحاد به ما کمک می کند.