سروش: دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ریاست علی سروش، رئیس دانشگاه و با حضور اعضای هیئت‌رئیسه در سالن جلسات ریاست برگزار شد.

علی سروش در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش‌های معاونان، مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف دانشگاه در مسیر خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجموعه دانشگاه در دو سال گذشته، تلاش مستمر کارکنان و مسئولان بخش‌های مختلف را شایسته تقدیر دانست و همدلی، تعهد سازمانی و احساس مسئولیت را از عوامل مؤثر در پیشبرد مأموریت‌های این مجموعه عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه مسئولیت‌های این دانشگاه حوزه‌های گسترده‌ای از جمله بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش را در بر می‌گیرد، بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه تأکید کرد.

سروش همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند و شفاف اظهار کرد: دستاوردها و اقدامات ارزشمند دانشگاه باید به شکلی مستند و اثربخش برای افکار عمومی تشریح شود تا مردم از ابعاد فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده در حوزه سلامت آگاهی بیشتری پیدا کنند.

وی انعکاس دقیق عملکرد دانشگاه را اقدامی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام سلامت دانست و افزود: اطلاع‌رسانی مناسب علاوه بر آگاه‌سازی مردم، زمینه دیده‌شدن تلاش‌های کارکنان و خدمتگزاران حوزه بهداشت و درمان را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست، موضوعات و دستورکارهای مرتبط با بخش‌های مختلف دانشگاه مطرح شد و اعضای هیئت‌رئیسه درباره موارد بررسی‌شده تصمیم‌های لازم را اتخاذ کردند.