مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد تجارت خارجی استان در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: مجموع ارزش فعالیت‌های تجاری کرمانشاه در این مدت از ۲ میلیارد دلار فراتر رفت که حدود یک میلیارد دلار آن به صادرات و یک میلیارد دلار دیگر به ترانزیت مبدأ و مقصد اختصاص داشت.

وی ارزش صادرات استان در شش‌ماهه نخست امسال را یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: صادرات کرمانشاه در این بازه زمانی از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزشی ۳۱ درصد کاهش داشته است. با این حال، در صورت محاسبه صادرات گاز، ارزش صادرات استان به یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار می‌رسد.

سرپرست معاونت توسعه گمرک کرمانشاه با اشاره به روند واردات استان تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۳۸ میلیون دلار واردات قطعی در استان ثبت شده که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه مورد اشاره، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

رمضانی با بیان اینکه تراز تجاری استان در نیمه نخست امسال همچنان به نفع صادرات مثبت بوده است، گفت: ۹۳ درصد فعالیت‌های گمرکی استان به صادرات اختصاص داشته و سهم واردات از این فعالیت‌ها هفت درصد بوده است.

وی در ادامه به عملکرد مرزهای تجاری کرمانشاه پرداخت و خاطرنشان کرد: مرز پرویزخان با ثبت ۳۱۶ میلیون دلار صادرات، بیشترین میزان صادرات را در میان مرزهای استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، مرزهای خسروی، سومار، شیخ‌صله و شوشمی به‌ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

این مسئول میانگین تردد کامیون‌ها از مرزهای استان را روزانه حدود یک‌هزار و ۲۳۲ دستگاه اعلام کرد و افزود: حجم تردد در برخی روزها به یک‌هزار و ۷۰۰ کامیون نیز رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مرزهای استان در جابه‌جایی کالا و مبادلات تجاری است.

رمضانی با تأکید بر جایگاه کرمانشاه در تجارت زمینی ایران با عراق اظهار کرد: ۴۱ درصد صادرات زمینی کشور به عراق از طریق پنج مرز استان انجام می‌شود. همچنین ۶۱ درصد صادرات کرمانشاه به بخش عربی عراق اختصاص دارد و سهم باقی‌مانده به اقلیم کردستان عراق ارسال می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه گمرک کرمانشاه در پایان با اشاره به جایگاه استان در بازار عراق گفت: کرمانشاه در شش‌ماهه نخست سال جاری از نظر میزان صادرات به عراق، در میان استان‌های هم‌مرز با این کشور رتبه نخست را کسب کرده است.