صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی امروز (دوشنبه، ۴ آبان) و فردا (سه‌شنبه، ۵ آبان) در برخی ساعات، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی شاهد رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهند بود.

وی افزود: روز چهارشنبه (۶ آبان) نیز در برخی نقاط غرب، شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، وقوع رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه

ضیائیان از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز پنجشنبه (۷ آبان) خبر داد و گفت: با ورود این سامانه از غرب و شمال غرب، بارش‌ها به‌تدریج در نوار غربی کشور آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز (۴ آبان) تا روز چهارشنبه (۶ آبان)، در مرکز و جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی رگبار و وزش باد شدید در تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۴ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۱۵ و حداکثر دما ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: تا پایان امروز (۴ آبان)، در برخی مناطق استان تهران، به‌ویژه مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات رشد ابر و وقوع رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق مورد انتظار است. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات مه و کاهش دید و در ساعات شب، یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.

هشدار نارنجی هواشناسی برای چند استان؛ احتمال وقوع تگرگ و گردوخاک

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی گفت: امروز (دوشنبه، ۴ آبان) در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال و شرق سمنان، شرق مازندران و هرمزگان و روز سه‌شنبه (۵ آبان) در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: در مناطق تحت تأثیر این سامانه، در برخی نقاط احتمال وقوع گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

هشدار زرد هواشناسی در ۱۷ استان؛ بارش برف در ارتفاعات

وی با اشاره به صدور دومین هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور ادامه داد: امروز (۴ آبان)، در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب و مرکز کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان‌های تهران و هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه (۵ آبان) نیز استان‌های خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و نیمه شرقی سمنان، نیمه جنوبی کرمان، مرکز و دامنه‌ها و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، دامنه‌ها و ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات گلستان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.