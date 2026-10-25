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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

معروفی: یادواره شهدا باید به جریان زنده ترویج فرهنگ مقاومت تبدیل شود

معروفی: یادواره شهدا باید به جریان زنده ترویج فرهنگ مقاومت تبدیل شود

گرگان- معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اجلاسیه شهدا باید به جریانی زنده برای ترویج گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی در دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان گلستان اظهار کرد: برگزاری اجلاسیه‌ها و یادواره‌های شهدا تنها به برپایی یک مراسم محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای ترویج گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت و انتقال پیام شهیدان به نسل‌های آینده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در سال‌های گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان داده است، افزود: شهدا به ما آموختند که ایستادگی در برابر دشمن، عزت و سربلندی به همراه دارد و عقب‌نشینی در برابر دشمن، زمینه سلطه و تحقیر را فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ملت ایران با تأسی به شهیدان، مسیر مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده و عزت و شرف امروز کشور، ریشه در این مسیر و فداکاری‌های شهدا دارد.

سردار معروفی با اشاره به نقش شهدا در تاریخ معاصر ایران گفت: خون مطهر ۱۸۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس و چهار هزار شهید استان گلستان به هدر نرفته است و آثار و نتایج ایثارگری‌های آنان را می‌توان در اقتدار و ایستادگی ملت ایران مشاهده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا اظهار کرد: یادواره‌های شهدا باید از یک مراسم مقطعی فراتر بروند و به جریانی زنده و مستمر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شوند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوگیری از فراموشی و تحریف رویدادهای دفاع مقدس را از مهم‌ترین کارکردهای کنگره‌های شهدا دانست و گفت: این کنگره‌ها باید زمینه بازخوانی صحنه‌های ماندگار دفاع مقدس و انتقال حقیقت حماسه‌آفرینی ملت ایران به نسل‌های آینده را فراهم کنند.

معروفی در ادامه با طرح این پرسش که چگونه جنگی سرشار از رنج، خسارت و تلفات به دفاع مقدس تبدیل شد، اظهار کرد: این پرسش، ما را به نقش تعیین‌کننده حضرت امام خمینی(ره) در تبیین معنای دفاع و تبدیل مقاومت ملت ایران به یک حرکت مقدس رهنمون می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تبیین چرایی مقدس‌شدن دفاع ملت ایران و بازخوانی نقش رهبری، ایمان و ایثار مردم در دوران جنگ، از موضوعاتی است که باید در برنامه‌های فرهنگی مرتبط با شهدا مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6989617

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