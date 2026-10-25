به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علیپور اظهار کرد: با شروع بارش تگرگ در شمال استان اردبیل مناطقی از بیله سوار تحت تاثیر این سامانه جوی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بارش ها خساراتی را به برخی از مناطق شهری و روستایی وارد کرده است، خاطرنشان کرد: در شهرستان بیله سوار بر اثر بارش تگرگ و شدن ریزش باران منازل ۴۰ خانوار در این شهرستان دچار آبگرفتگی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با بیان اینکه در شهرستان اصلاندوز نیز سیل خساراتی را بر جای گذاشته است، گفت: در این شهرستان به دلیل قرار گرفتن برخی از راه ها در مسیر آبراه گل و لای جاده ها را پوشانده است.

علیپور با اشاره به اینکه در حال حاضر بازگشایی مسیرها انجام شده است، گفت: بارش باران طبق پیش بینی های هواشناسی از عصر امروز آغاز شده و با ناپایداری های جوی شاهد جاری شدن سیل در برخی از شهرستان ها خواهیم بود.

وی از گزارش باران در و رعد برق با شدت متوسط در ایستگاه هواشناسی مشگین‌شهر و رگبار باران در ایستگاه‌های هواشناسی فرودگاه اردبیل و سرعین خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با هشدار با تمام هم‌استانی‌ها گفت: تشدید ناپایداری های جوی در نیمه شمالی استان به ویژه در شهرستان‌های انگوت، گرمی، بیله‌سوار و اصلاندوز محتمل است.