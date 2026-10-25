نسل دهه هشتادی در جنگ نرم راه خود را به خوبی پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه شهرکی در مراسم رونمایی از کتاب آن ۲۳۰۰۰ نفر در مشهد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: فعالیت گروه‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان بخشی از پازل جنگ استکبار جهانی و صهیونیسم علیه ملت ایران است. این گروهک‌ها به مظلوم‌کشی روی آورده‌اند؛ از ترور مادرم در کنار پدرم تا شهادت زنانی چون شهیده فاطمه بامری، دکتر افتخاری و دیگر شهدای مظلوم که هر روز داغی تازه بر دل خانواده‌ها می‌گذارند.

فرزند شهیدان علیرضا شهرکی و نرجس صیاد از زاهدان افزود: فرزندی که پدر برایش تکیه‌گاه امن و مادر چراغ راهش بود، اکنون باید شاهد فرو ریختن این دیوار و خاموش شدن امیدش باشد. این سخنان شاید به زبان آسان بیاید، اما از لحظه رسیدن خبر شهادت تا پایان عمر، لحظه لحظه زندگی پر از حسرت‌های جانکاه است؛ حسرت‌هایی چون ریختن یک چای ساده، یک صدا کردن و یا حضور پدر و مادر در مهم‌ترین روزهای زندگی نظیر ازدواج.

وی با اشاره به رویکرد نسل جوان در مقابله با توطئه‌های دشمن تصریح کرد: نوجوانان دهه هشتادی با طراحی و ساخت کتابی از شهدای ترور، ابتکار عملی ارزشمند خلق کرده‌اند که نشان می‌دهد نسل امروز راه درست را پیدا کرده است. دشمن در جنگ نرم با اعتقادات و آرمان‌های ما سروکار دارد و اگرچه تشخیص دوست از دشمن در این میدان پیچیده است، اما نسل جوان ما اجازه نداده است راه شهدا گم شود.



در پایان این مراسم، اثر هنری تصویر ریحانه شهرکی که توسط نوجوانان هنرمند کانون پرورش فکری آماده شده بود، با حضور مسئولان به وی اهدا شد.