به گزارش خبرنگار مهر، مسلم ربانیان عصر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام ناصر هدایتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی که در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک انتصاب وی، بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه تربیت کودک و نوجوان تأکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد تربیتی کانون و ظرفیت‌های موجود در دو مجموعه اظهار داشت: در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان، زمینه‌های مشترک متعددی میان دستگاه‌های فرهنگی وجود دارد که با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مشترک می‌توان اقدامات مؤثری در این زمینه انجام داد.

ربانیان با بیان اینکه هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: کانون، نهادی فرهنگی با تمرکز بر حوزه کودک است و قطعاً با شناسایی ظرفیت‌های مشترک و استفاده از امکانات موجود در هر دو مجموعه می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر تربیت نسل آینده برداشت.

وی همچنین به ظرفیت مراکز ثابت و سیار کانون برای اجرای برنامه‌های مشترک با تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: این مراکز می‌توانند بستری مناسب برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و ارتباط مؤثرتر با کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف خراسان شمالی باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت مدرسه صدرا نیز بیان کرد: با فراهم شدن زمینه همکاری مشترک، می‌توان از امکانات و ظرفیت‌های مراکز کانون برای حضور دانش‌آموزان این مدرسه و آشنایی آنان با فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تربیتی بهره گرفت و زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و اثربخش را فراهم کرد.

ربانیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مربی تأکید کرد و با اشاره به راه‌اندازی آکادمی قصه‌گویی به‌عنوان یکی از برنامه‌های کانون گفت: به دنبال آن هستیم که با بهره‌گیری از زبان هنر، زمینه پرورش خلاقیت کودکان را فراهم و در ادامه، با استفاده از ظرفیت دوره‌های آموزشی، پویش‌هایی با محوریت مفاهیم دینی برگزار کنیم.

وی اجرای تئاتر خیابانی با محتوای دینی را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد و افزود: با تربیت مربیان توانمند و بهره‌گیری از ظرفیت تبلیغات اسلامی در حوزه تولید محتوا، می‌توان برنامه‌هایی خلاقانه و متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مرجعیت کودک و نوجوان، از پیگیری این موضوع در سطح استانداری سخن گفت و بر ضرورت توجه جدی به جایگاه و نیازهای این گروه سنی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی تأکید کرد.