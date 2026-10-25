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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

هفته دهم لیگ بیست و ششم؛

استقلال خوزستان از منطقه خطر فرار گرفت؛ توقف خانگی نساجی برابر فجر

استقلال خوزستان از منطقه خطر فرار گرفت؛ توقف خانگی نساجی برابر فجر

تیم فوتبال استقلال خوزستان دیدار هفته دهم خود برابر شمس آذر قزوین را با پیروزی پشت سر گذاشت و فجر و نساجی مساوی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته دهم لیگ برتر تیم فوتبال استقلال خوزستان موفق شد شمس آذر قزوین را ۲ بر صفر شکست دهد و سه امتیاز مهم را به اندوخته های خود اضافه کند.

جواد زرگان در دقیقه ۶۲ و سیدمهدی موسوی در دقیقه ۸۷ برای تیم استقلال گلزنی کردند. خوزستانی ها با این پیروزی ۹ امتیازی شدند و موقتا از منطقه خطر فاصله گرفتند و در رده چهاردم ایستادند. شمس آذر هم با ۷ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد و وضعیت قرمزی دارد.

در دیگر دیدار امروز تیم فوتبال نساجی مازندران در ورزشگاه خانگی برابر فجرسپاسی متحول شده با نتیجه ۲ به ۲ متوقف شد تا مهدی رجب زاده و شاگردانش با یک امتیاز مهم به شیراز برگردند.

هومن ربیع زاده ۴۵ و جواد آقایی پور ۶۱ برای نساجی گل زدند و گل های تیم فجر سپاسی را هم علیرضا جعفرپور(گل به خودی) و میثم مرادی ۸۹ به ثمر رساندند.

کد مطلب 6989626

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