به گزارش خبرنگار مهر، مجیب حسنی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری سیستان‌وبلوچستان، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: الحاق این دو بندر در چارچوب ماده ۱۲ سند اجرایی توسعه استان و با پیگیری استاندار، در نشست کارگروه ماده ۴ کشور به ریاست رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تهران به تصویب رسید.

وی با اشاره به نقش تجارت دریایی در معیشت ساکنان مناطق ساحلی افزود: ملوانان، صاحبان لنج‌ها و مشاغل وابسته به بنادر، بخش مهمی از چرخه اقتصادی این مناطق را تشکیل می‌دهند و توسعه رویه ملوانی می‌تواند به تسهیل مبادلات قانونی و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای مردم محلی کمک کند.

حسنی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی استان مستلزم رفع موانع تجارت و فراهم کردن امکان فعالیت مؤثر برای مردم و فعالان اقتصادی منطقه است.

بر اساس این مصوبه، اجرای رویه ملوانی در بنادر کنارک و شهید رضایی زرآباد پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط مصوب، الزامات گمرکی، صدور قبض انبار و تأیید گمرک امکان‌پذیر خواهد بود.