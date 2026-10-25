استاندار: تأمین و نظارت بر توزیع کالا اولویت خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: برنج، شکر، مرغ منجمد و روغن به میزان مناسب در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی از شرایط موجود نیز به‌خوبی عبور خواهند کرد، افزود: مردم با همراهی و ایستادگی خود از شرایط پیش‌رو عبور می‌کنند و این موضوع به کوری چشم دشمنان محقق خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر مسئولان به وضعیت بازار بیان کرد: تأمین کالا، توزیع مناسب و نظارت بر نحوه توزیع و عرضه کالاها باید همواره مورد توجه مسئولان دستگاه‌های مربوط قرار داشته باشد تا نیازهای مردم به‌درستی تأمین شود.

هاشمی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مدیریت محله‌محور، بر ضرورت تقویت نظارت‌های تخصصی در سطح محلات تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت مدیریت محله‌محور، نظارت بر بازار نیز باید به‌صورت تخصصی در محلات انجام شود.

وی افزود: بازرسی‌های دقیق و مستمر باید به‌گونه‌ای باشد که از عرضه‌نشدن کالاهای موجود در بازار جلوگیری شود و کالاهای تأمین‌شده به دست مصرف‌کنندگان برسد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان و همسایگی با افغانستان، بر ضرورت استفاده مناسب از این ظرفیت برای تأمین کالاهای مورد نیاز تأکید کرد و گفت: باید از مرز افغانستان برای تأمین کالاهای مورد نیاز استان به‌خوبی استفاده کنیم.

هاشمی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی باید در کنار یکدیگر و با هماهنگی لازم، مدیریت بازار را انجام دهند تا روند تأمین و توزیع کالا با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی همچنین خواستار حضور تیم تجاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در افغانستان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری شد.

استاندار خراسان جنوبی هدف از این حضور را بررسی زمینه‌های همکاری تجاری عنوان کرد تا از ظرفیت‌های موجود در کشور همسایه برای توسعه تعاملات تجاری و تأمین کالاهای مورد نیاز استان استفاده شود.