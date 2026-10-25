عاطفه طالب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی برای نخستین بار شرایط فراخوان پذیرش رمان با موضوع جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و قصه میناب را اعلام کرد.

وی افزود: طرح پذیرش رمان در بخش ویژه و سه محور قصه میناب، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین بخش آزاد است.

طالب‌پور به بخش آزاد این فراخوان اشاره و عنوان کرد: بخش آزاد اولین فراخوان پذیرش رمان با عناوین «در دلِ تاریخ»، «در میانه‌ی طوفان» و «از زبانِ خاک» شامل داستان‌هایی است که با ریشه‌های فرهنگ، جغرافیا و اسطوره‌های محلی گره خورده باشند.

مسئول خانه داستان حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: از تمام علاقه‌مندان و ایده‌پردازان خراسان شمالی دعوت می‌کنیم تا در اولین فراخوان پذیرش رمان شرکت کنند و به دنبالِ قصه‌هایی هستیم که بتوانند از زاویه‌ی دیدی تازه به جهان بنگرند.

وی گفت: طرح‌های برگزیده در هر بخش از حمایت‌های مالی، فرصتِ تبدیل شدن طرح‌ها به یک رمان، مربیگری و مشاوره تخصصی برای صیقل دادنِ رمان برخوردار می‌شوند.

طالب‌پور تاکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند خلاصه‌ی داستان و معرفی شخصیت‌ها را به آدرس‌های eitaa.com/vazehart و ble.ir/vazeha ارسال کنند و مهلت ارسال آثار تا سی‌ام آبان‌ماه است.