ساماندهی پسماند اولویت است؛ مجتمع فرهنگی رامسر منتظر اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان اجتماعی و سیاسی شهرستان، با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با گروه‌های مختلف و شنیدن مطالبات شهروندان، اظهار کرد: خود را خادم همه مردم شهرستان، فارغ از گرایش‌ها و سلایق سیاسی، می‌دانم و درِ فرمانداری برای مراجعه و بیان مسائل مردم باز است.

وی با اشاره به برنامه خود برای برگزاری نشست‌های منظم با اقشار مختلف جامعه افزود: مردم باید بتوانند بدون واسطه، مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند. در همین راستا، ملاقات عمومی در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود و تلاش دارم با گفت‌وگو و تبادل نظر با گروه‌های اجتماعی و سیاسی، زمینه پیگیری بهتر مسائل شهرستان را فراهم کنم.

فرماندار رامسر با اشاره به گفت‌وگوهای خود با جریان‌های مختلف سیاسی، از جمله اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و جوانان مستقل، تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهرستان باید مبتنی بر تعامل، استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از نگاه‌های سلیقه‌ای باشد.

محدودیت اعتبارات، چالش اجرای طرح‌های توسعه‌ای

قبادیان با اشاره به محدودیت منابع مالی و تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر روند اجرای طرح‌ها گفت: کاهش اعتبارات و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را با دشواری مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته حدود ۳۰ درصد اعتبارات تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه توسعه شهرستان نباید صرفاً به اجرای پروژه‌های محدود خلاصه شود، اظهار کرد: رامسر برای دستیابی به توسعه پایدار به طرح‌های زیربنایی و ماندگار نیاز دارد.

فرماندار رامسر همچنین با اشاره به طرح‌هایی مانند فرودگاه و کنارگذر ساحلی، این پروژه‌ها را از موضوعات مهم توسعه شهرستان دانست و بر ضرورت پیگیری ظرفیت‌ها و برنامه‌های مرتبط برای بهبود زیرساخت‌ها تأکید کرد.

پسماند کلاکولی؛ مسئله‌ای با پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی

قبادیان ساماندهی پسماند را از اولویت‌های مهم رامسر برشمرد و گفت: موضوع زباله و وضعیت سایت پسماند کلاکولی باید با جدیت دنبال شود. در نوروز سال ۱۴۰۳ نیز جلسه‌ای با محوریت این مسئله برگزار و بر لزوم پیگیری راهکارهای عملی برای رفع مشکل تأکید شد.

وی افزود: از شهرداران و بخشداران خواسته شده است موضوع مدیریت پسماند را در دستور کار قرار دهند، اما شهرداری رامسر برای خرید دستگاه زباله‌سوز با محدودیت‌های مالی مواجه بوده است. همچنین اقداماتی برای انتخاب پیمانکار در زمینه بازچرخانی شیرابه‌ها انجام شده است.

فرماندار رامسر با اشاره به طرح احتمالی انتقال پسماند شهرستان به تنکابن خاطرنشان کرد: در صورت اجرایی شدن این طرح در شهرستان همجوار، امکان انتقال پسماند رامسر نیز مطرح خواهد بود؛ با این حال، چنین اقدامی به بررسی دقیق و برنامه‌ریزی مناسب نیاز دارد، زیرا نبود تدبیر کافی می‌تواند نارضایتی عمومی و مشکلات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

وی تأکید کرد: حل معضل پسماند به همکاری شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول نیاز دارد و این موضوع باید با رویکردی جدی و هماهنگ پیگیری شود.

فرماندار رامسر در بخش دیگری از این نشست، درباره نحوه انتخاب و انتصاب مدیران گفت: در انتصابات تلاش کردم با مشورت و بررسی شرایط تصمیم‌گیری کنم و قضاوت نهایی درباره عملکردها را باید به گذر زمان و نتایج اقدامات واگذار کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس نتایج و میزان پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مختلف در اداره شهرستان تأکید کرد.

تأکید فرماندار بر صیانت از آرای مردم

قبادیان با اشاره به مسئولیت خود در جایگاه رئیس ستاد انتخابات و رئیس هیئت اجرایی شهرستان اظهار کرد: در انتخابات، امانت‌دار مردم هستم و رأی شهروندان باید با رعایت کامل قانون و ضوابط صیانت شود.

وی افزود: در بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان تلاش شد اقدامات در چارچوب مقررات قانونی انجام شود تا زمینه انتخاب آگاهانه مردم و تصمیم‌گیری آنان درباره نامزدهای شوراهای اسلامی فراهم باشد.

مجتمع فرهنگی رامسر در انتظار آغاز عملیات اجرایی

فرماندار رامسر در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه‌ای که از آن با عنوان فرهنگسرای شهرستان یاد می‌شود، توضیح داد: این پروژه در واقع مجتمع اداری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر است و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری باید برای آغاز روند اجرایی آن اقدام فوری انجام دهند.

وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها و احتیاط شهرداری در پیگیری پروژه گفت: پیمانکار برای اجرای طرح در نظر گرفته شده و کلنگ‌زنی پروژه انجام خواهد شد.

قبادیان در پایان بر ضرورت پیگیری مسائل شهرستان از طریق تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مدیریتی تأکید کرد و شنیدن مطالبات مردم و تلاش برای رفع مشکلات اساسی رامسر را از محورهای مهم مسئولیت خود دانست.