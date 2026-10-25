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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

ترامپ: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد

ترامپ: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه به خبرنگاران ادعا کرد: امروز هیچ حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد. 2 دسته گزارش اطلاعاتی بسیار متفاوت درباره ایران وجود دارد. من هر 2 را در اختیار دارم. آن‌ها بسیار با هم متفاوتند. ما در قبال ایران عملکرد خوبی داریم و اطلاعات دقیقی درباره آن در اختیار داریم!

رئیس جمهور آمریکا سپس ادعا کرد: مذاکرات سه‌ جانبه درباره اوکراین به‌زودی برگزار می‌شود.

ترامپ در ادامه ابراز اطمینان کرد که طرفین درگیر در مناقشه اوکراین، تمایل به دستیابی به صلح دارند.

وی درباره نامزد مسلمان انتخابات میان دوره ای کنگره کشورش نیز مدعی شد: عبدال السید یک فرد جهادگر(تندرو) است. نباید به او اجازه داده شود که در سنای ما خدمت کند.

کد مطلب 6989652

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