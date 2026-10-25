به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری همایش روز جهانی استاندارد ۱۴۰۵ در استان با حضور فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، خبر داد.

وی اظهار کرد: این همایش با حضور استاندار خراسان جنوبی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش صنعت برگزار می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه، بیان کرد: همایش روز جهانی استاندارد فرصتی برای تبیین نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، حمایت از تولید داخلی، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و تقویت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی است.

بذری افزود: این همایش با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تخصصی، پخش کلیپ عملکرد اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی و سخنرانی نمایندگان بخش صنعت و تولید و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مشارکت واحدهای تولیدی در توسعه فرهنگ استاندارد گفت: در این مراسم از واحدهای نمونه تقدیر خواهد شد تا ضمن معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای فعالان این حوزه، انگیزه لازم برای رعایت الزامات استاندارد و بهبود مستمر کیفیت در واحدهای تولیدی تقویت شود.

بذری همچنین درباره برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به خراسان جنوبی اظهار کرد: حضور در شورای استاندارد استان، شرکت در همایش روز جهانی استاندارد، بازدید از آزمایشگاه‌های اداره‌کل استاندارد و افتتاح آزمایشگاه آنالیز حساس، بازدید از واحد تولیدی کویر تایر و نشست صمیمی با کارکنان اداره‌کل استاندارد، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این سفر است.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش تولید در زمینه توسعه استاندارد افزود: توسعه و ترویج استاندارد مستلزم همکاری و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بخش صنعت و تولید و سایر ذی‌نفعان است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی تأکید کرد: این اداره‌کل در راستای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولید استاندارد، برنامه‌های خود را با هدف گسترش فرهنگ استاندارد و بهبود کیفیت در استان دنبال می‌کند.