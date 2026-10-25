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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

رئیس سازمان ملی استاندارد به خراسان جنوبی سفر می‌کند

رئیس سازمان ملی استاندارد به خراسان جنوبی سفر می‌کند

بیرجند- مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به استان و برگزاری همایش روز جهانی استاندارد ۱۴۰۵ با حضور مسئولان و فعالان بخش صنعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری همایش روز جهانی استاندارد ۱۴۰۵ در استان با حضور فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، خبر داد.

وی اظهار کرد: این همایش با حضور استاندار خراسان جنوبی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش صنعت برگزار می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه، بیان کرد: همایش روز جهانی استاندارد فرصتی برای تبیین نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، حمایت از تولید داخلی، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و تقویت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی است.

بذری افزود: این همایش با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تخصصی، پخش کلیپ عملکرد اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی و سخنرانی نمایندگان بخش صنعت و تولید و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مشارکت واحدهای تولیدی در توسعه فرهنگ استاندارد گفت: در این مراسم از واحدهای نمونه تقدیر خواهد شد تا ضمن معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای فعالان این حوزه، انگیزه لازم برای رعایت الزامات استاندارد و بهبود مستمر کیفیت در واحدهای تولیدی تقویت شود.

بذری همچنین درباره برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به خراسان جنوبی اظهار کرد: حضور در شورای استاندارد استان، شرکت در همایش روز جهانی استاندارد، بازدید از آزمایشگاه‌های اداره‌کل استاندارد و افتتاح آزمایشگاه آنالیز حساس، بازدید از واحد تولیدی کویر تایر و نشست صمیمی با کارکنان اداره‌کل استاندارد، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این سفر است.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش تولید در زمینه توسعه استاندارد افزود: توسعه و ترویج استاندارد مستلزم همکاری و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بخش صنعت و تولید و سایر ذی‌نفعان است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی تأکید کرد: این اداره‌کل در راستای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولید استاندارد، برنامه‌های خود را با هدف گسترش فرهنگ استاندارد و بهبود کیفیت در استان دنبال می‌کند.

کد مطلب 6989654

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