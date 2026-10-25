ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی؛دمای هوای مشهد امشب به ۷ درجه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش‌بینی مدل‌های هواشناسی، خراسان رضوی از فردا تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرد و شاهد افزایش ابرناکی، تشدید وزش باد و وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق خواهیم بود.

بارش‌ها در نیمه شمالی استان و به‌ویژه مناطق غربی استان شدت بیشتری خواهد داشت و همراه با آب‌گرفتگی، ایجاد رواناب و در نواحی سردسیر کوهستانی نیز احتمال بارش برف و باران وجود دارد.

فردا بر حجم بارش‌ها در نواحی شمالی استان افزوده خواهد شد. ضمن اینکه تشکیل مه، کاهش میدان دید، لغزندگی و یخزدگی محورهای کوهستانی از پیامدهای این سامانه خواهد بود همچنین با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، هشدار سطح نارنجی شماره ۶۲ سازمان هواشناسی کشور و هشدار سطح زرد استان صادر شده است.

فعالیت این سیستم تا چهارشنبه پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود با خروج این سامانه از نوار شرقی استان به‌تدریج شکل پایدار به خود بگیرد.

در مدت فعالیت این سامانه، ماندگاری هوای نسبتاً سرد شبانه در ساعات شبانه در سطح استان ادامه خواهد داشت؛ به‌طوری‌که در مناطق سردسیر، دمای شبانه به کمتر از صفر درجه می‌رسد.

برای روز سه‌شنبه احتمال بارش وجود دارد، اما میزان بارندگی در مشهد قابل‌توجه نخواهد بود و عمده بارش‌ها در شهرهای شمالی استان، از جمله قوچان، درگز و کلات، رخ می‌دهد.

امشب، حداقل دمای مشهد حدود ۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و حداکثر دما در روز آینده به حدود ۲۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.