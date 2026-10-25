به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه محله‌محور شهرستان بستان‌آباد عصر یکشنبه با هدف بررسی مسائل و نیازهای محلات، ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود شرایط زندگی شهروندان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، شناسایی اولویت‌های هر محله، بررسی مشکلات زیرساختی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و ساکنان محلات به‌عنوان محورهای اصلی بحث و تبادل نظر مطرح شد.

رسول یعقوبی، فرماندار بستان‌آباد، با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای محلات در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، رویکرد محله‌محوری را یکی از محورهای توسعه پایدار شهرستان دانست و خواستار تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با مسائل و شرایط هر محله شد.

در ادامه این جلسه، مشکلات و مسائل محلات مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم پیگیری میدانی مطالبات و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول برای رفع موانع موجود تأکید شد.

بر اساس تصمیمات این نشست، مقرر شد گزارش اقدامات انجام‌شده در محلات به‌صورت دوره‌ای به کارگروه ارائه شود و تیم‌های عملیاتی محله نیز پیگیری مستقیم مشکلات و مطالبات شهروندان را دنبال کنند.