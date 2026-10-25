مدیرکل شیلات بوشهر: صدور اسناد مالکیت اراضی شیلاتی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی یکشنبه شب در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی برای تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی، املاک و زیرساخت‌های شیلاتی استان تأکید کرد.

مدیرکل شیلات استان در این دیدار که در دفتر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر و با حضور معاون برنامه‌ریزی و مسئول حقوقی شیلات استان برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی وضعیت ثبتی املاک و اراضی شیلاتی و اخذ اسناد مالکیت برای این اموال، از جمله اولویت‌های مهم شیلات استان است که می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از حقوق بیت‌المال، تثبیت مالکیت اموال دولتی و تسهیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت اراضی و تأسیسات تحت اختیار شیلات و بنادر صیادی استان افزود: تعیین تکلیف وضعیت مالکیت این اراضی و تسریع در فرآیند صدور اسناد رسمی، زمینه‌ساز مدیریت بهتر دارایی‌ها، جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه زیرساخت‌های صیادی خواهد بود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان کارشناسان حقوقی و ثبتی دو دستگاه تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی و پیگیری مشترک می‌توان موانع موجود در مسیر صدور اسناد مالکیت املاک شیلاتی را برطرف کرد و گام‌های مؤثری در راستای حفاظت و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های شیلاتی استان برداشت.

امینی در ادامه با اشاره به موضوع مسکن کارکنان شیلات استان بوشهر، بر اهمیت پیگیری مسائل مرتبط با تأمین مسکن کارکنان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد این موضوع تأکید کرد.

وی در پایان، تعامل سازنده میان شیلات و ثبت اسناد و املاک استان را فرصتی برای تسریع در تعیین تکلیف اراضی، تثبیت مالکیت دارایی‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شیلات دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، زمینه تحقق اهداف مشترک دو دستگاه فراهم شود.