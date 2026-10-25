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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

صحبت های «حسین یکتا» از بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان

صحبت های «حسین یکتا» از بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان

زاهدان - حاج حسین یکتا به روایت بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا سلام الله علیها زاهدان پرداخت.

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کد مطلب 6989672

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