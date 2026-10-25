https://mehrnews.com/x3dr9p ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹ کد مطلب 6989672 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹ صحبت های «حسین یکتا» از بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان زاهدان - حاج حسین یکتا به روایت بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا سلام الله علیها زاهدان پرداخت. دریافت 26 MB کد مطلب 6989672 کپی شد مطالب مرتبط دورهمی مجری تلویزیونی با مردم سیستان و بلوچستان «حسین یکتا» با معتمدان و ریش سفیدان شهرستان زاهدان دیدار کرد فارس در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور نسل دهه هشتادی در جنگ نرم راه خود را به خوبی پیدا کرده است خبر خوش برای ساحلنشینان جنوب؛ تجارت ملوانی به کنارک و زرآباد میرسد دیدار فعالان رسانهای و فرهنگی با نماینده ولیفقیه سیستان وبلوچستان برنامه عروسکی «ململ» امشب در زابل اجرا میشود برچسبها زاهدان حسین یکتا چشم پزشکی
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