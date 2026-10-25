به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده پس از تساوی فجر سپاسی مقابل نساجی مازندران در نشست خبری اظهار داشت: با توجه به هواداران نساجی و فوتبال هجومی این تیم، برای کسب پیروزی به میدان آمده بودیم. در جریان مسابقه موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و توانستیم در زمان مناسبی به گل برسیم. همچنین برای استفاده از توپ‌های به‌دست‌آمده در میانه میدان و فضاهای خالی حریف برنامه‌ریزی کرده بودیم.

وی ادامه داد: نساجی تیمی هجومی است و هنگام حمله با تعداد زیادی از بازیکنان خود پیش می‌آید. ما نیز برای پوشش فضاهای خالی و مقابله با حملات این تیم برنامه داشتیم، اما ۱۰ نفره شدن فجر سپاسی شرایط مسابقه را تغییر داد و برنامه‌های تاکتیکی ما را تحت تأثیر قرار داد.

سرمربی فجر سپاسی با اشاره به دشواری ادامه بازی با یک بازیکن کمتر گفت: به نظر من، بازگشت به جریان مسابقه و حفظ نتیجه در چنین شرایطی کار بسیار سختی بود. بازیکنان ما با تعصب و جنگندگی بازی کردند و به همین دلیل از کسب یک امتیاز در قائمشهر خوشحال هستیم. این امتیاز برای ما بسیار ارزشمند بود.

رجب‌زاده ضمن تبریک به تیم نساجی خاطرنشان کرد: نساجی تیم خوبی است و فوتبال هجومی و قابل قبولی ارائه می‌دهد. این تیم نیز موقعیت‌هایی داشت که در برخی صحنه‌ها دروازه‌بان ما عملکرد خوبی نشان داد و در مواردی هم فرصت‌های حریف به گل تبدیل نشد. به هر دو تیم خسته‌نباشید می‌گویم؛ بازی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر شرایط خاص خودش را دارد و کسب نتیجه در این ورزشگاه آسان نیست.

وی درباره استفاده از کمک‌داور ویدئویی (VAR) و تأثیر آن بر روند مسابقات نیز گفت: من مخالف استفاده از VAR نیستم و معتقدم اگر این فناوری به‌درستی و با سرعت مناسب به کار گرفته شود، می‌تواند به فوتبال کمک کند. گاهی تصمیم‌های داوری روی نتیجه مسابقه و امتیازهایی که تیم‌ها به دست می‌آورند، تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین مهم است که تصمیم‌گیری‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هدف برقراری عدالت انجام شود.

سرمربی فجر سپاسی در ادامه با اشاره به صحنه بازبینی گل دوم تیمش عنوان کرد: درباره صحنه‌ای که گل دوم ما به ثمر رسید، این احساس را داشتم که اگر گل نمی‌زدیم، شاید مسابقه برای بازبینی به VAR نمی‌رفت و تصمیم مربوط به خطای پنالتی نیز به این شکل مطرح نمی‌شد. البته این برداشت شخصی من از اتفاقات مسابقه است.

رجب‌زاده در پایان بار دیگر از بازیکنان فجر سپاسی به دلیل تلاش و جنگندگی در طول مسابقه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد تیمش در دیدارهای آینده بتواند با نفرات کامل و اجرای بهتر برنامه‌های تاکتیکی، فوتبال روان‌تری ارائه دهد.