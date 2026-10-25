به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، در نخستین جلسه نظارتی قرارگاه نظارت و بازرسی شهرستان ساوجبلاغ با محوریت کالاهای اساسی و با هدف کاهش تخلفات بازار، بررسی راهکارهای نظارتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار گفت: فعالیت این قرارگاه با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در جامعه دنبال می‌شود و مردم باید از پایش مستمر بازار اطمینان داشته باشند.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار باید منافع مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را هم‌زمان در نظر بگیرد، افزود: حمایت از صاحبان اصناف و تولیدکنندگان در کنار حمایت از مصرف‌کنندگان، از الزامات تنظیم صحیح بازار است.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به ضرورت شفافیت قیمت‌ها تصریح کرد: هرگونه تغییر قیمت باید بر مبنای نرخ خرید و با رعایت حاشیه سود قانونی انجام شود. همچنین جلوگیری از تناقض قیمت‌ها و یکسان‌سازی نرخ عرضه محصولات مشابه در دستور کار قرار دارد.

صادقلو با اشاره به شرایط جنگی، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، بر تشدید فعالیت گشت‌های مشترک نظارتی تأکید کرد و گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه، تجمیع ظرفیت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است تا با همکاری دستگاه قضایی، از تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار جلوگیری شود.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پایش بازار

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی در نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: از توان بازنشستگان و افرادی که سابقه حضور در جبهه و جنگ دارند و به‌صورت داوطلبانه آماده همکاری هستند، برای پایش بازار استفاده خواهد شد.

به گفته فرماندار ساوجبلاغ، آموزش‌های لازم به این افراد ارائه می‌شود تا نظارت‌های مردمی با دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.

در پایان این جلسه مقرر شد شهرداری مهستان مکانی را برای استقرار دبیرخانه و فعالیت قرارگاه نظارت و بازرسی شهرستان ساوجبلاغ اختصاص دهد. همچنین دستگاه‌های عضو موظف شدند برای اجرای تقسیم کار تعیین‌شده و پیشبرد اهداف این قرارگاه همکاری لازم را داشته باشند.