به گزارش خبرگزاری مهر، امین جمشیدی در مراسم افتتاح کانون‌های ورزشی درون و برون‌مدرسه‌ای و طرح «پهلوان سعید» که هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی در چهار بخش شامل طرح پهلوان سعید، کانون‌های درون و برون‌مدرسه‌ای، کانون‌های مناطق کم‌برخوردار و کانون‌های مدارس و مناطق مشمول طرح نشان فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان

وی با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش دانش‌آموزی افزود: این کانون‌ها با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان در رشته‌هایی مانند فوتبال، فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، کشتی و دیگر رشته‌های ورزشی راه‌اندازی شده‌اند تا زمینه رشد ورزشکاران مستعد و حضور آنان در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی فراهم شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان، ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان را از دیگر اهداف این برنامه‌ها برشمرد و گفت: گسترش فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به افزایش نشاط و پویایی در مدارس، پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود کیفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کمک کند.

ترویج فرهنگ پهلوانی با اجرای طرح «پهلوان سعید»

جمشیدی با اشاره به اجرای طرح «پهلوان سعید» با عنوان دیگر «شهید طوقانی» بیان کرد: این طرح از برنامه‌های فرهنگی و هویتی حوزه ورزش دانش‌آموزی است که با هدف تقویت هویت ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ پهلوانی اجرا می‌شود.

وی افزود: پرورش مرشدان و آشناکردن دانش‌آموزان با آیین‌ها و سنت‌های ورزش زورخانه‌ای از محورهای این طرح است که می‌تواند در کنار فعالیت‌های ورزشی، زمینه آشنایی نسل نوجوان با ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی ورزش پهلوانی را فراهم کند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان با تبریک هفته تربیت‌بدنی به مربیان، داوران، پیشکسوتان و فعالان عرصه ورزش، ابراز امیدواری کرد توسعه کانون‌های ورزشی در سراسر استان، فرصت بیشتری برای کشف و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزی فراهم کند و زمینه معرفی ورزشکاران مستعد لرستان به سطوح بالاتر رقابت‌های ورزشی را گسترش دهد.

توسعه ورزش آموزشگاهی؛ اولویت ناحیه یک خرم‌آباد

در ادامه این مراسم، عنایت صادقی، مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک خرم‌آباد، نیز شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان را از اولویت‌های این ناحیه دانست و گفت: با اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی، شناسایی توانمندی‌های دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم متناسب با استعدادهای آنان، زمینه رشد و پیشرفت ورزشی را فراهم کنیم.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان و معاون تربیت‌بدنی و سلامت استان افزود: حمایت‌ها و تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش در فراهم‌کردن زمینه موفقیت دانش‌آموزان ناحیه یک خرم‌آباد در عرصه ورزش آموزشگاهی کشور مؤثر بوده است.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک خرم‌آباد با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان این ناحیه در رشته والیبال خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ما در این رشته نتایج قابل توجهی کسب کرده‌اند و برنامه‌های متعددی برای شناسایی استعدادهای جدید و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های ورزشی پیش‌بینی شده است.

صادقی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و اجرای برنامه‌های هدفمند، فرصت‌های بیشتری برای رشد استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان فراهم شود و جایگاه ورزش آموزشگاهی ناحیه یک خرم‌آباد ارتقا یابد.

در پایان این مراسم، از پیشکسوتان ورزش دانش‌آموزی استان تجلیل شد و اجرای برنامه ورزش پهلوانی توسط دانش‌آموزان نیز از بخش‌های این آیین بود.