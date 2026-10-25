سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: روش قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، بر اساس دستورالعمل خودروی مصوب شورای رقابت تعیین می‌شود و این شورا هیچ‌گونه تغییری در دستورالعمل مذکور اعمال نکرده است.

وی افزود: تاکنون هیچ پیشنهادی در این خصوص از سوی تنظیم‌گر فنی این حوزه، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شورای رقابت ارائه نشده است.

توکلی ادامه داد: بر این اساس، هرگونه اظهارنظر در خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو، خارج از چارچوب وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: تصمیمات جدید در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، در صورت تصویب در شورای رقابت، مبنای قانونی عمل در این حوزه قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بنابراین، طرح اظهارنظرهای غیرمستند در این زمینه، جز ایجاد ابهام و تشدید التهاب در بازار خودرو، نتیجه‌ای نخواهد داشت و می‌تواند زمینه سودجویی دلالان و سوداگران بازار را فراهم کند.