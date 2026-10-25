به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل شامگاه امروز یکشنبه در نشست خبری پس از بازی با شمس‌آذر قزوین اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود و بی‌تردید جایگاه واقعی دو تیم در این رده از جدول نیست؛ حریف نیز فرصت‌های خوبی برای گلزنی داشت اما بازیکنان ما از موقعیت‌ها استفاده کردند و به پیروزی رسیدیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان جوان افزود: زننده هر دو گل ما جوانان بودند، هرچند باتجربه‌ها هم زحمات زیادی در خلق موقعیت‌ها کشیدند؛ فلسفه من و باشگاه بها دادن به جوانان است و تاکنون بازیکنان زیادی ترانسفر کرده‌ایم، ولی از این پس دیگر اجازه جدایی نخواهم داد چون به نیروهایمان نیاز داریم و امیدوارم چند مهره جدید هم اضافه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان درباره جذب مهره‌های غیرایرانی بیان کرد: دوست ندارم بازیکن خارجی به تیم ملحق شود، چرا که در گذشته خارجی‌های تیم مشکل‌ساز شدند و با توجه به شرایط فعلی جذب مهره خارجی به صلاح نیست.

خلیفه‌اصل، درباره تاثیر میزبانی در اهواز خاطرنشان کرد: پیش‌تر گله‌مند بودم که چرا در اهواز بازی نمی‌کنیم و امروز دیدیم هواداران چه انرژی مثبتی تزریق کردند؛ اگر بازی‌های قبلی را در غدیر برگزار می‌کردیم، حداقل پنج تا شش امتیاز بیشتر کسب شده بود.

وی گفت: خوشحالم پس از ۱۷ تا ۱۸ ماه به غدیر برگشتیم و سه امتیاز خانگی گرفتیم و از همه مسئولان تقاضا دارم توجه ویژه‌ای به حفظ و نگهداری این ورزشگاه داشته باشند تا این روند روبه‌رشد ادامه یابد.