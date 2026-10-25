درخشش پهلوان شیرازی در جهان با عطر عاشورا و پیام غدیر

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در پیامی قهرمانی دوباره غلامرضا فرخی در کشتی فرنگی جهان را نمادی از ایمان، فرهنگ عاشورا و ولایت دانست که پرچم ایران را در آوردگاه جهانی برافراشت.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی دوباره پهلوان پرافتخار ایران اسلامی، غلامرضا فرخی، در رقابت‌های قهرمانی کشتی فرنگی جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم، مایه مباهات و افتخار ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان فارس است.

این افتخار ارزشمند، هنگامی جلوه‌ای مضاعف می‌یابد که این پهلوان مؤمن، با ذکر نام سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و توسل به خاندان عصمت و طهارت(علیهم‌السلام)، پای در میدان رقابت گذاشت و بار دیگر نشان داد که پیوند ایمان، توکل، اراده و تلاش، می‌تواند زمینه‌ساز فتح قله‌های افتخار باشد؛ همان فرهنگ ریشه‌داری که از غدیر خم و مکتب ولایت سرچشمه می‌گیرد و در مسیر زندگی فرزندان این سرزمین، چراغ هدایت و عزت است.

در روزگاری که ملت بزرگ ایران درگیر جنگی نابرابر با آمریکا و رژیم صهیونیستی است و دشمنان این سرزمین در پی تضعیف روحیه ملی و خدشه‌دار کردن عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند، درخشش غرورآفرین این پهلوان دلاور، فراتر از یک مدال ورزشی، پیام روشنی از ایستادگی، خودباوری و استواری ملتی است که با تکیه بر ایمان و فرهنگ اهل‌بیت(ع)، در برابر دشواری‌ها سر خم نمی‌کند.

این طلای ارزشمند، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در آوردگاه جهانی سرافرازانه به اهتزاز درآورد و نشان داد که فرزندان این سرزمین، با الهام از مکتب عاشورا و فرهنگ ولایت و غدیر، همچنان پرچمدار عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی هستند.

اینجانب ضمن تبریک این قهرمانی پرافتخار به غلامرضا فرخی، خانواده گران‌قدر ایشان، جامعه ورزشی کشور و مردم شریف استان فارس، از درگاه خداوند متعال، تداوم توفیقات این پهلوان شایسته را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، برکات توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) و پایبندی به آرمان‌های ولایت مسئلت دارم.

امید است این افتخارآفرینی‌ها، با الهام از پیام جاودان غدیر و حماسه ماندگار عاشورا، چراغ راه نسل جوان ایران اسلامی در مسیر ایمان، مجاهدت، خودباوری و سربلندی میهن عزیزمان باشد.