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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

کسبه سیستان و بلوچستان: از تهدیدات ترامپ قدرتمندتر می‌شویم

کسبه سیستان و بلوچستان: از تهدیدات ترامپ قدرتمندتر می‌شویم

زاهدان - کسبه سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفتند: از تهدیدات ترامپ قدرتمندتر می‌شویم.

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کد مطلب 6989682

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