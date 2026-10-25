https://mehrnews.com/x3dr9B ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸ کد مطلب 6989682 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸ کسبه سیستان و بلوچستان: از تهدیدات ترامپ قدرتمندتر میشویم زاهدان - کسبه سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفتند: از تهدیدات ترامپ قدرتمندتر میشویم. دریافت 28 MB کد مطلب 6989682 کپی شد مطالب مرتبط دورهمی مجری تلویزیونی با مردم سیستان و بلوچستان آغاز ویژه برنامه «مل مل» با حضور پرشور کودکان و نوجوانان سیستانی «حسین یکتا» با معتمدان و ریش سفیدان شهرستان زاهدان دیدار کرد امنیت؛ کلیدواژهای پررنگ؛ گزارشی از حال و هوای سیستان و بلوچستان فارس در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور «سیستان و بلوچستان» قطب پزشکی «ایران» است نسل دهه هشتادی در جنگ نرم راه خود را به خوبی پیدا کرده است خبر خوش برای ساحلنشینان جنوب؛ تجارت ملوانی به کنارک و زرآباد میرسد دیدار فعالان رسانهای و فرهنگی با نماینده ولیفقیه سیستان وبلوچستان برنامه عروسکی «ململ» امشب در زابل اجرا میشود مجری تلویزیون: بیمارستان الزهرای زاهدان قطب چشم پزشکی خاورمیانه است کاروانی در دل مردم؛ روایت ایستادگی و سرزندگی در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بازارچه های محلی خبرگزاری مهر
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