به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین محمودوند با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های سوادآموزی اظهار کرد: مدیران شهرستان‌ها و مناطق باید به‌صورت میدانی و مستقیم بر فرایند کلاس‌گذاری نظارت داشته باشند تا ضمن رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده، عدالت در توزیع کلاس‌ها نیز محقق شود.

توانمندسازی مدیران پایگاه‌های سوادآموزی

وی مدرسه‌محوری را از رویکردهای اصلی سازمان نهضت سوادآموزی دانست و افزود: با توجه به فعالیت مدیران مدارس در شیفت دوم به‌عنوان مدیران پایگاه‌های سوادآموزی، برگزاری کارگاه‌های توجیهی و تخصصی برای افزایش آگاهی و تسلط آنان بر ضوابط و الزامات اجرایی این طرح ضروری است.

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش لرستان همچنین بر لزوم صیانت از پست‌های سازمانی مرتبط با سوادآموزی تأکید کرد و خواستار جلوگیری از به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در مسئولیت‌های غیرمرتبط شد.

محمودوند با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی در این زمینه، رعایت ضوابط و مقررات اداری را ضروری دانست و تصریح کرد: توجه به این الزامات می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و اداری در اجرای برنامه‌های سوادآموزی پیشگیری کند.

هفته سوادآموزی فرصتی برای معرفی دستاوردها

وی هفته سوادآموزی در هفته نخست دی‌ماه را فرصتی برای تبیین دستاوردها و معرفی خدمات این حوزه عنوان کرد و گفت: شهرستان‌ها و مناطق باید برنامه‌هایی از جمله صدور پیام‌های مناسبتی، غبارروبی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده‌های شهدای نهضت سوادآموزی و حضور در رسانه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

ضرورت ارتقای عملکرد مراکز یادگیری محلی

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش لرستان در پایان با اشاره به فعالیت هفت مرکز یادگیری محلی در استان، بر ضرورت تقویت این مراکز در چارچوب رویکرد مدرسه‌محوری تأکید کرد.

محمودوند انتخاب مدیران توانمند، خلاق و همسو با سیاست‌های سازمان را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت فعالیت مراکز یادگیری محلی دانست و بر استفاده از ظرفیت این مراکز برای پیشبرد اهداف و بهبود عملکرد برنامه‌های سوادآموزی تأکید کرد.