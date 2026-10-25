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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

درخشش فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن در مازندران

درخشش فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن در مازندران

تنکابن- مدیران برتر فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پس از ارزیابی عملکرد معرفی و رئیس اداره شهرستان تنکابن به عنوان مدیر برتر تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید داریوش قانع، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تنکابن، در ارزیابی عملکرد مدیران این مجموعه در استان مازندران، عنوان مدیر نمونه استانی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی را کسب کرد.

این انتخاب در پی ارزیابی مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران صورت گرفته و نشان‌دهنده جایگاه عملکردی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و هنری و ایفای مسئولیت‌های مرتبط با این حوزه است.

توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، تقویت ظرفیت‌های بومی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت بیشتر اصحاب فرهنگ و هنر در برنامه‌های شهرستانی، از جمله محورهای مهم در مسیر ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

تنکابن با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، زمینه مناسبی برای اجرای برنامه‌های اثرگذار و حمایت از استعدادهای بومی دارد؛ ظرفیتی که استمرار توجه به آن می‌تواند در پویایی فرهنگی شهرستان و معرفی توانمندی‌های منطقه در سطح استان نقش‌آفرین باشد.

کد مطلب 6989692

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