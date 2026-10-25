به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله مؤمنی با اشاره به اولویت‌های پرورشی و فرهنگی مدارس استان اظهار کرد: راه‌اندازی مدارس حفظ قرآن، تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی، برگزاری اجلاس نماز، اجرای طرح «هر دانش‌آموز، یک اردو» و مشارکت دانش‌آموزان در رویدادهای فرهنگی و هنری از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این معاونت است.

توسعه فعالیت‌های قرآنی و برنامه‌های فرهنگی در مدارس

وی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های تربیتی در محیط‌های آموزشی، گسترش فعالیت‌های قرآنی، ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت و فراهم کردن زمینه حضور فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و هنری را از محورهای اصلی فعالیت‌های معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان برشمرد.

مؤمنی همچنین اجرای اردوهای دانش‌آموزی و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را از ظرفیت‌های مؤثر مدارس برای تقویت نشاط، تعامل و رشد اجتماعی دانش‌آموزان عنوان کرد.

غربالگری دانش‌آموزان برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح غربالگری دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خواستار مشارکت بیشتر مدیران مدارس و کارشناسان شهرستان‌ها و مناطق در اجرای این طرح شد.

وی افزود: شناسایی به‌موقع نیازها و مسائل دانش‌آموزان و ارائه خدمات مشاوره‌ای متناسب با شرایط آنان، نقش مهمی در ارتقای سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بهبود فضای تربیتی مدارس دارد.

مؤمنی توانمندسازی مربیان و مشاوران، مدیریت فوریت‌های روانی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس را از دیگر اولویت‌های این حوزه دانست و بر ضرورت تقویت توان تخصصی نیروهای مرتبط برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای دانش‌آموزان تأکید کرد.

آمادگی مدارس برای برنامه‌های ۱۳ آبان و اردوهای راهیان نور

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو، بر آمادگی مدارس برای برگزاری برنامه‌های ۱۳ آبان و اجرای اردوهای راهیان نور با همکاری بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان همچنین استفاده از محتوای آموزشی رایگان سامانه «پرورش ایران» را از دیگر محورهای مورد توجه دانست.

مؤمنی در پایان خواستار افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان شهرستان‌ها و مناطق آموزش‌وپرورش استان شد و تحقق اهداف پرورشی و تربیتی را نیازمند مشارکت مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی و پیگیری مستمر برنامه‌ها عنوان کرد.