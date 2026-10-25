به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: همه اقدامات و برنامه‌ها باید با محوریت ولایت فقیه و با هدف حفظ همگرایی و انسجام جامعه دنبال شوند.

وی افزود: هر برنامه‌ای که احتمال ایجاد تنش، شکاف اجتماعی یا تضعیف وحدت را به همراه داشته باشد، باید مورد بازنگری قرار گیرد و تصمیم‌گیری درباره آن بر اساس ضوابط قانونی، استعلام‌های لازم و سیاست‌های کلان انجام شود.

شناسایی جامع معروف‌ها و منکرها در دستور کار ستاد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای فعالیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: دبیرخانه ستاد باید با مشارکت اعضا و بهره‌گیری از دیدگاه دستگاه‌های مسئول، معروف‌ها و منکرهای موجود و همچنین مسائل احتمالی آینده را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شناسایی و با بررسی کارشناسی، دسته‌بندی و تبیین کند.

صفایی بوشهری ادامه داد: نتایج این بررسی‌ها باید در کارگروه تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد تا پس از جمع‌بندی و بررسی همه‌جانبه، به‌عنوان سندی کلان و مبنایی برای برنامه‌ریزی و اقدامات آتی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های ستاد نباید به یک موضوع یا اولویت محدود شود، تصریح کرد: این مجموعه مأموریتی فراگیر دارد و توجه به یک مسئله نباید موجب نادیده گرفتن سایر عرصه‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر شود.

ضرورت تقویت هم‌زمان زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با تأکید بر پیوند مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه گفت: توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که در کنار رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، برای تقویت بنیان‌های فکری، فرهنگی و تربیتی نیز برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ و تربیت نباید در انجام مأموریت‌های خود احساس کنند که به‌تنهایی باید با مسائل و مشکلات روبه‌رو شوند؛ ازاین‌رو، حمایت و همراهی سایر بخش‌ها با این مجموعه‌ها ضروری است.

صفایی بوشهری همچنین از پیش‌بینی سازوکاری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول خبر داد و گفت: کارگروهی متشکل از اعضای علمی و تخصصی، وظیفه بررسی و رصد عملکرد دستگاه‌ها را بر عهده دارد تا کاستی‌ها و موارد احتمالی ترک فعل به‌صورت دقیق شناسایی شود.

وی افزود: در صورت مشاهده کوتاهی یا ضعف در عملکرد یک دستگاه، پیش از دعوت از مدیر مربوطه برای حضور در جلسه، موضوع باید به‌صورت مکتوب به آن مجموعه اعلام شود و مهلتی بین ۲۰ روز تا یک ماه برای ارائه توضیحات و مستندات در نظر گرفته شود.

به گفته وی، این شیوه زمینه را برای بررسی مستند عملکردها فراهم می‌کند و مدیران می‌توانند با آمادگی کافی، پاسخ‌ها، آمار و مدارک مربوط به اقدامات خود را در نشست تخصصی ارائه دهند.

تأمین اعتبار طرح‌های فرهنگی از محل مسئولیت اجتماعی

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت منابع مالی برخی دستگاه‌های فرهنگی، از جمله آموزش و پرورش، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: طرح‌های ضروری متعددی در این حوزه‌ها وجود دارد که اعتبار مورد نیاز آن‌ها در ردیف‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌های مربوط پیش‌بینی نشده است.

صفایی بوشهری اظهار کرد: برای رفع این مشکل مقرر شده است نیازهای اولویت‌دار پس از بررسی‌های کارشناسی در دبیرخانه ستاد جمع‌بندی شود و پیگیری تأمین منابع مالی آن‌ها از طریق استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت و حمایت نهادهای بالادستی انجام گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع افزود: اعتبارات اختصاص‌یافته از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای اجرای طرح‌های فرهنگی باید به‌صورت مشخص و صرفاً در همان برنامه‌های مصوب هزینه شود.

صفایی بوشهری تأکید کرد: این منابع نباید تحت هیچ شرایطی برای تسویه بدهی‌های سنواتی یا تأمین هزینه‌های جاری و اداری دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد و لازم است هزینه‌کرد آن‌ها مطابق اهداف و برنامه‌های مصوب انجام شود.