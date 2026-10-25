به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در نشست مشترک با اعضای خانه احزاب آذربایجان‌شرقی، با اشاره به شرایط دشوار پیش روی مدیریت استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تداوم خدمت‌رسانی، پیشبرد طرح‌های عمرانی و تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید کرد.

در این نشست، اعضای خانه احزاب دیدگاه‌ها، مطالبات و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و استاندار آذربایجان‌شرقی نیز به تشریح برنامه‌ها و اقدامات مدیریت استان برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده پرداخت.

سرمست با بیان اینکه مدیریت استان در شرایط عدم قطعیت فعالیت می‌کند، گفت: برای تحقق اهداف تعیین‌شده باید بدون توجه به حواشی، مسیر پیشرفت و خدمت‌رسانی را با جدیت ادامه دهیم و از تمام ظرفیت‌های موجود برای کاهش آسیب‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی در دوران جنگ اظهار کرد: در آن دوره، پروژه‌های عمرانی استان تعطیل نشد و زندگی عادی مردم نیز با اختلال جدی مواجه نشد.

انتقال آب ارس؛ اولویت آبی آذربایجان‌شرقی

استاندار آذربایجان‌شرقی، انتقال آب ارس به تبریز را مهم‌ترین اولویت آبی استان دانست و گفت: انتقال آب ارس مطالبه صریح ما از دولت است و رئیس‌جمهور نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد و دستورات لازم در این زمینه صادر شده است.

سرمست با اشاره به پیش‌بینی این طرح در مصوبات سفر دولت به آذربایجان‌شرقی افزود: انتقال آب ارس برای استان مسئله‌ای حیاتی است و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی همچنین از رایزنی با صنایع استان برای استفاده از ظرفیت آن‌ها در پیشبرد طرح انتقال آب ارس خبر داد.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات شهرک جوانان اشاره کرد و گفت: این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و در همین راستا، مأموریت ویژه‌ای به معاونت عمرانی استانداری داده‌ایم؛ چراکه جامعه هدف این طرح برای مدیریت استان اهمیت دارد.

وی مشکلات تعاونی‌های مسکن را از مسائل قدیمی آذربایجان‌شرقی برشمرد و افزود: این تعاونی‌ها طی سال‌های گذشته مشکلات متعددی ایجاد کرده‌اند و مدیریت استان برای حل مسائل و باز کردن گره‌های موجود به این موضوع ورود کرده است.

حمایت از تولید و تقویت مسیرهای ارتباطی شمال‌غرب

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و صنعت استان اظهار کرد: در راستای پشتیبانی از واحدهای تولیدی، با مدیران بانک‌های کشور گفت‌وگو کرده‌ایم و تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری و حمایت از تولید منعقد شده است؛ موضوعی که در جریان سفر دولت به استان نیز مورد توجه قرار گرفت.

سرمست با اشاره به اهمیت کریدورهای ارتباطی شمال‌غرب در تأمین کالاهای اساسی گفت: از زمان ایجاد محاصره دریایی در بنادر جنوب، موضوع جایگزینی کریدورهای ارتباطی شمال‌غرب برای واردات کالاهای اساسی مطرح شد و از ظرفیت منطقه آزاد ارس نیز برای تأمین نیازهای استان و سایر استان‌ها استفاده کردیم.

وی جاده کلاله ـ جلفا را از زیرساخت‌های حیاتی منطقه دانست و افزود: پیگیری این مسیر در دستور کار قرار دارد و موضوع علاوه بر سطح استانی، در سطح ملی نیز دنبال می‌شود.

تقویت زیرساخت‌های سلامت و گردشگری درمانی

سرمست با اشاره به ظرفیت آذربایجان‌شرقی در ارائه خدمات درمانی به سایر استان‌ها اظهار کرد: زیرساخت‌های درمانی موجود، به‌ویژه در حوزه گردشگری سلامت، متناسب با ظرفیت‌های استان نیست و برای تقویت این زیرساخت‌ها، از جمله تجهیز بیمارستان جامع سرطانی، برنامه‌ریزی شده است.

وی پزشکان متخصص را بخش مهمی از جامعه سلامت دانست و بر پیگیری مسائل این حوزه با هدف ارتقای خدمات درمانی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت هویت فرهنگی و تاریخی منطقه گفت: هویت آذربایجان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و در جلسات و سیاست‌گذاری‌ها، همواره از هویت، اصالت و فرهنگ آذربایجان در چارچوب کلیت ایران و اسلام دفاع کرده‌ایم.

سرمست همچنین شناخت ظرفیت‌های هر منطقه متناسب با شرایط جغرافیایی و توانمندی‌های آن را ضروری دانست و گفت: در چارچوب سیاست توسعه متوازن، استفاده از ظرفیت‌های ویژه شهرستان‌ها در حوزه‌هایی مانند معدن، کشاورزی، باغداری و صنایع تبدیلی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استان زمانی به شکل مطلوب محقق می‌شود که ظرفیت‌های مناطق مختلف به‌درستی شناسایی و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی شود تا همه شهرستان‌ها متناسب با توانمندی‌های خود در مسیر پیشرفت قرار گیرند.