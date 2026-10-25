به گزارش خبرگزاری مهر، حمید آقایی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد، در نشست با فرهاد سوداگر، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان، برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در دهه سوم آبان‌ماه را بررسی کرد.

برگزاری نمایشگاه کتاب و مسابقات کتابخوانی

در این نشست مقرر شد بیش از ۱۰ برنامه فرهنگی با محوریت ترویج کتابخوانی در بروجرد و اشترینان برگزار شود.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برپایی نمایشگاه کتاب در مجتمع فرهنگی و هنری دکتر زرین‌کوب، برگزاری مسابقات کتابخوانی، اجرای جشن کتاب در کتابخانه‌های بروجرد و اشترینان و راه‌اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان آیت‌الله بروجردی اشاره کرد.

همچنین تجهیز کتابخانه‌ها و تجلیل از فعالان حوزه کتاب از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت فرهنگی است.

رونمایی از دو کتاب با محوریت شهدا و فرهنگ ایثار

رونمایی از دو عنوان کتاب «مسافران بهشت» و «یک فوج ملک» نوشته کاوه گودرزی، جانباز دفاع مقدس، از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در بروجرد خواهد بود.

این دو اثر با محوریت شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، در فهرست برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار گرفته‌اند.

برگزاری این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، معرفی آثار نویسندگان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با کتاب و کتابخوانی در شهرستان بروجرد دنبال می‌شود.