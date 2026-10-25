به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای صیانت از حیات‌وحش و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست لرستان طی هفته گذشته، از ۲۵ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۵، در جریان گشت‌های کنترلی و عملیات مشترک در مناطق تحت مدیریت استان، تعدادی سلاح شکاری را از متخلفان کشف و ضبط کردند.

کشف سلاح‌های شکاری در چند شهرستان لرستان

وی افزود: در جریان گشت مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست اداره‌کل و یگان حفاظت شهرستان پلدختر، چهار قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: در پناهگاه حیات‌وحش سفیدکوه ازنا نیز سه قبضه سلاح شکاری و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف شد. همچنین مأموران در شهرستان معمولان چهار قبضه و در شهرستان‌های ازنا و الیگودرز نیز هرکدام یک قبضه سلاح شکاری را ضبط کردند.

کشف لاشه هشت قطعه پرنده وحشی

فرمان‌پور با اشاره به کشفیات مرتبط با شکار غیرمجاز تصریح کرد: در جریان این اقدامات، لاشه شش قطعه کبک وحشی در شهرستان الیگودرز و لاشه دو قطعه کبوتر وحشی در شهرستان ازنا از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: برای متخلفان شناسایی‌شده پرونده‌های قانونی تشکیل شده و افراد مربوطه برای رسیدگی به تخلفات ارتکابی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

درخواست محیط زیست از شهروندان برای گزارش تخلفات

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

فرمان‌پور مشارکت مردم را در حفاظت از حیات‌وحش و سرمایه‌های طبیعی استان مؤثر دانست و بر ضرورت همکاری شهروندان در شناسایی و گزارش تخلفات زیست‌محیطی تأکید کرد.