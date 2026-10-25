به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌اقبال، در حاشیه برگزاری مانور آبرسانی اضطراری در بوستان قصر، بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: برگزاری این مانورها به ارتقای آمادگی تیم‌های عملیاتی و مدیریتی و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان در روزهای سخت کمک می‌کند.

خوش‌اقبال با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و توزیع آب در شرایط بحرانی طی یک سال گذشته، از جمله در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: در این مقاطع، شرکت‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه شرکت‌های آب و فاضلاب، اقدامات مؤثری برای آبرسانی به شهروندان انجام دادند.

فرماندار تهران با بیان اینکه تمرین‌های عملیاتی زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر در شرایط اضطراری را فراهم می‌کنند، افزود: هدف از این اقدامات آن است که شهروندان هنگام وقوع حوادث، برای تأمین آب با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی با اشاره به جانمایی محل برگزاری مانور در بوستان قصر خاطرنشان کرد: در طراحی و اجرای این تمرین، محل استقرار و ظرفیت پذیرش جمعیت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به احتمال وقوع حوادث مختلف، از جمله بلایای طبیعی و سایر شرایط اضطراری، باید برگزاری مانورهای متعدد و مستمر در دستور کار قرار گیرد.

خوش‌اقبال با تأکید بر نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان هنگام وقوع بحران تصریح کرد: مجموعه‌های خدمات‌رسان از نخستین دستگاه‌هایی هستند که باید در کنار مردم حضور پیدا کنند و خدمات موردنیاز آنان را ارائه دهند. در این مانور نیز تیم‌های عملیاتی و مدیریتی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران با مسئولیت‌پذیری و تعهد، اجرای تمرین را بر عهده داشتند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران، این مانور هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل و با هدف تمرین آبرسانی در شرایط اضطراری و پدافند زیستی در بوستان قصر برگزار شد. در این رزمایش، نیروهای عملیاتی، مدیریت بحران و تیم‌های بهره‌برداری آبفا، فرایندهای آبرسانی اضطراری را تمرین کردند.

در بخش دیگری از این مانور، گروه‌های مردم‌نهاد «میراب» در کنار نیروهای فنی، فرایندهای عملیاتی بهره‌برداری، توزیع اضطراری و انتقال آب به شهروندان را در شرایط شبیه‌سازی‌شده بحران تمرین کردند.

فرماندار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه امکانات، افزایش آمادگی دستگاه‌ها و تداوم تمرین‌های عملیاتی، مجموعه‌های خدمات‌رسان بتوانند هنگام وقوع حوادث، خدمات موردنیاز شهروندان را با آمادگی بیشتر و به‌صورت مستمر ارائه دهند.