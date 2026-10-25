به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که بر اساس آمار ثبت‌شده تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵، ایستگاه ارجمند با ثبت ۱۰.۱ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان تهران داشته است.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، پس از ارجمند، ایستگاه جابان با ۴.۶ میلی‌متر و آبسرد با ۴.۱ میلی‌متر بارش در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین در ایستگاه بهان چهار میلی‌متر و در سربندان ۳.۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مطابق این گزارش، میزان بارش در ایستگاه میگون ۲.۶ میلی‌متر، سیمین‌دشت ۲.۳ میلی‌متر و در ایستگاه‌های شهرآباد و طرود هر کدام ۲.۲ میلی‌متر بوده است. ایستگاه هرانده نیز ۱.۹ میلی‌متر بارش را ثبت کرده است.

اداره کل هواشناسی استان تهران میزان بارندگی ثبت‌شده در فیروزکوه را ۱.۲ میلی‌متر و در دماوند را ۱.۱ میلی‌متر اعلام کرد. همچنین در زردبند ۰.۸ میلی‌متر، ایستگاه ژئوفیزیک تهران و لواسان هر کدام ۰.۶ میلی‌متر و در آبعلی و شمیران هر کدام ۰.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

بر اساس آمار منتشرشده، میزان بارش در ایستگاه باغ گل و لواسان بزرگ ۰.۴ میلی‌متر، در پس‌قلعه، جورد و چیتگر ۰.۲ میلی‌متر و در پردیس و ورامین نیز ۰.۱ میلی‌متر گزارش شده است.