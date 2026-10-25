به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارعی شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «آن ۲۳۰۰۰ نفر» در مشهد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، سلامتی و توفیق خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهارکرد: یکی از چالش‌های بزرگی که امروز در جامعه با آن مواجهیم، مسئله آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه موضوع حجاب است. این آسیب‌ها در میان اقشار مختلف جامعه اعم از ثروتمند و فقیر وجود دارد و حل آن نیازمند یک اراده مشترک، نگاه علمی و حساسیت همگانی است تا دغدغه‌های بانوان محجبه کشور مرتفع شود.



مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه خاطرنشان کرد: طی دو ماه اخیر که در دفتر امور اجتماعی استانداری مستقر شده‌ایم، نشست‌های تخصصی متعددی با تأکید معاونت سیاسی در تمامی نقاط استان برگزار کرده‌ایم تا به سهم خود برای رفع آسیب‌های اجتماعی تلاش کنیم. در این راستا تأکید شده است که از ظرفیت همه ارکان جامعه شامل خانواده‌های معظم شهدا، تشکل‌ها و امامان جماعت مساجد بهره گرفته شود.

وی یکی از سرمایه‌های بزرگ برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست و اظهار کرد: هر قدر نسل جوان و خانواده‌ها را با کتاب و مطالعه بیشتر آشنا کنیم، میزان آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت.

زارعی با اشاره به شهدای ترور کشور گفت: ۲۳ هزار شهید ترور از سرمایه‌های بزرگ این مرز و بوم هستند که اگر در میان ما حضور داشتند، مسیر تحول و توسعه کشور با شتاب بیشتری پیموده می‌شد. قدرت‌های جهانی در حالی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را برای حمایت از غیرنظامیان، مجروحان و اسیران تدوین کرده‌اند که مدعیان دروغین حقوق بشر خود عامل اصلی به شهادت رساندن عزیزان ما بوده‌اند.