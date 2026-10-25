به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه تعاونی‌های کشاورزی، با اشاره به نقش سازمان تعاون روستایی در تقویت همکاری میان تشکل‌های اقتصادی و مدیریت محلی اظهار کرد: ارتباط مؤثر با تعاونی‌ها و دهیاران و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و افزایش اثرگذاری فعالیت‌های تعاون روستایی را فراهم می‌کند.

وی توسعه فعالیت‌های تعاونی را نیازمند تقویت اعتماد متقابل، انسجام و مشارکت جمعی دانست و افزود: استفاده از خرد جمعی و همراهی اعضا می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی و بهبود عملکرد تعاونی‌ها منجر شود.

فرماندار شهرستان قزوین با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد پیوند مؤثر میان بخش تولید و بازار، زمینه افزایش بهره‌وری، رونق کسب‌وکارهای محلی و ارتقای ارزش افزوده محصولات را فراهم می‌کند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه شرایط بحرانی اخیر، هماهنگی میان مردم، دولت و تشکل‌های اقتصادی را برای حفظ پایداری خدمات ضروری دانست و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت در تأمین، توزیع و حمل‌ونقل کالاها و نهاده‌های مورد نیاز، در استمرار فعالیت زنجیره تأمین نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین بر لزوم توسعه طرح‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت مناطق روستایی تأکید کرد و افزود: تجمیع توان تولیدی بهره‌برداران و تقویت ارتباط میان مزرعه و بازار، به عرضه بهتر محصولات، حمایت از کشاورزان و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در روستاها کمک می‌کند.

فرماندار شهرستان قزوین با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های توسعه گلخانه‌ها و حمایت از باغداران خسارت‌دیده از سرمازدگی، بر ضرورت ارزیابی دقیق ظرفیت‌های تولیدی و میزان خسارت‌ها تأکید کرد و گفت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با تشکل‌ها و هدفمند کردن حمایت‌ها، می‌تواند اثربخشی برنامه‌های حمایتی را افزایش دهد.

طاهرخانی شفافیت، اعتمادسازی و مشارکت ذی‌نفعان را از الزامات تقویت تاب‌آوری اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، گسترش صنایع تبدیلی، مدیریت بهینه منابع آب و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بهره‌وری بخش کشاورزی و توان اقتصادی منطقه را افزایش دهد.

وی در پایان به نقش روستابازارها در عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: کوتاه شدن مسیر عرضه محصول از مزرعه تا مصرف‌کننده، ضمن کاهش واسطه‌ها، می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان و تأمین بهتر نیازهای مردم کمک کند. تقویت شبکه تعاون روستایی و گسترش این بازارها نیز ظرفیت تازه‌ای برای رونق اقتصادی مناطق روستایی و بهبود خدمات به بهره‌برداران ایجاد می‌کند.

