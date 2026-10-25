محفل شعر «مِهر» با محوریت ایام فاطمیه در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل شعر «مِهر» با حضور جمعی از شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات، روز شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن شماره سه سینما فلسطین بروجرد برگزار شد.

این نشست ادبی با محوریت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد و شاعران حاضر، آثار خود را در سوگ بانوی دو عالم قرائت کردند.

شعرخوانی و تبادل نظر درباره آثار ادبی

در این محفل، شاعران ضمن شعرخوانی، به تبادل نظر درباره آثار ادبی پرداختند و فضایی برای تعامل، هم‌اندیشی و ارتباط میان فعالان حوزه شعر و ادبیات فراهم شد.

تداوم محفل شعر «مِهر» به‌صورت هفتگی

محفل شعر «مِهر» با هدف حمایت از جریان شعر و ادبیات و ایجاد بستری برای حضور و تعامل شاعران، به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ نشستی که تلاش دارد زمینه‌ای برای عرضه آثار ادبی و تقویت ارتباط میان شاعران و علاقه‌مندان این حوزه فراهم کند