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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

حضور بچه‌های زاهدانی در زمین چمن کریم آباد برای تماشای فوتبال

حضور بچه‌های زاهدانی در زمین چمن کریم آباد برای تماشای فوتبال

زاهدان - کودکان و نوجوانان زاهدانی برای تماشای فوتبال رئال مادرید و بارسلونا در ورزشگاه کریم آباد زاهدان جمع شدند.

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کد مطلب 6989726

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