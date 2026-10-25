به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، در حاشیه نشست وبیناری با معاون اول قوه قضائیه، بر ضرورت عبور از شیوه‌های سنتی مدیریت پرونده‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: مدیریت پرونده‌ها در شرایط امروز صرفاً با اتکا به ابزارها و روش‌های کلاسیک امکان‌پذیر نیست و تحول دیجیتال به یکی از ضرورت‌های ساختار قضایی تبدیل شده است. سامانه ارجاع هوشمند تنها یک ابزار فنی نیست، بلکه تحولی ساختاری برای افزایش شفافیت و ایجاد عدالت در توزیع پرونده‌ها میان شعب به شمار می‌رود.

علی‌محمدی افزود: استفاده از این فناوری می‌تواند مسیر رسیدگی به درخواست‌های مردم را هموارتر کند، از اطاله فرآیندهای اداری بکاهد و زمینه ارائه خدمات قضایی سریع‌تر و دقیق‌تر را فراهم آورد.

کاهش مداخلات انسانی و افزایش شفافیت در ارجاع پرونده‌ها

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به مزایای سامانه ارجاع هوشمند، کاهش مداخلات احتمالی در فرآیند ارجاع پرونده‌ها را از مهم‌ترین دستاوردهای این سامانه برشمرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها با توجه به شاخص‌هایی مانند تخصص و حجم کاری، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر مسئولیت‌ها میان شعب و افزایش دقت در رسیدگی‌ها کمک کند.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از سازوکارهای هوشمند در ارجاع پرونده‌ها، علاوه بر ارتقای شفافیت فرآیندها، می‌تواند زمینه تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را فراهم کند و از شکل‌گیری برخی مداخلات احتمالی در انتخاب مرجع رسیدگی‌کننده بکاهد.

نقش رؤسا و دادستان‌ها در تحقق عدالت دیجیتال

علی‌محمدی در ادامه با تأکید بر نقش مدیران قضایی استان در اجرای موفق این تحول، خواستار همراهی و هم‌افزایی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی لرستان برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سامانه ارجاع هوشمند شد.

وی خاطرنشان کرد: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید با پذیرش مسئولیت و حمایت از فرآیند تحول دیجیتال، زمینه بهره‌گیری مؤثر از امکانات فناورانه قوه قضائیه را فراهم کنند تا این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب در خدمت مراجعان قرار گیرد.

پیشگیری هوشمند از جرم با تکیه بر داده‌ها

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه سامانه‌های هوشمند را در ارتباط با رویکردهای نوین پیشگیری از جرم حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: داده‌های حاصل از سامانه‌های قضایی، در صورت تحلیل دقیق و اصولی، می‌توانند به شناسایی الگوهای وقوع جرم کمک کنند.

وی افزود: بهره‌گیری از این داده‌ها می‌تواند در آینده نقش مؤثری در تدوین سیاست‌های جرم‌شناسی، شناسایی زمینه‌های بروز تخلفات و طراحی راهکارهای پیشگیرانه در استان لرستان داشته باشد.

علی‌محمدی در پایان بر ضرورت هماهنگی مجموعه مدیران قضایی استان برای تقویت زیرساخت‌های فناورانه و استفاده مؤثر از سامانه ارجاع هوشمند تأکید کرد؛ رویکردی که هدف آن افزایش شفافیت، بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به مردم است.