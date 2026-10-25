به گزارش خبرگزاری مهر، پروین اشراقی اسکوئی روز یکشنبه در نشست سامان‌دهی امور جوانان آذربایجان‌شرقی که به ریاست بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با اشاره به برگزاری همایش ملی محله‌محوری، این رویداد را فرصتی برای تبادل تجربه‌ها و معرفی الگوهای موفق در حوزه توسعه محله‌محور دانست.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای استفاده از ظرفیت این همایش، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید با آمادگی لازم در این رویداد حضور یابند و برنامه‌های خود را متناسب با اهداف توسعه محله‌محور تدوین کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، تأمین منابع مالی را از پیش‌نیازهای اجرای مؤثر این برنامه‌ها برشمرد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای پشتیبانی از طرح‌های محله‌محور تأکید کرد.

اشراقی اسکوئی همچنین خواستار ورود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی برای پیش‌بینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز این حوزه شد و تأکید کرد که تحقق اهداف محله‌محوری، علاوه بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به حمایت مالی و برنامه‌ریزی هدفمند نیاز دارد.