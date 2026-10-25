ایران پیروز قاطع جنگ اخیر بوده و در مرحله دشوار تثبیت است

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حیدرنیا فرمانده سپاه استان البرز، در جشنواره حلقه‌های صالحین در امامزاده طاهر(ع)کرج، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تاکید کرد که شبکه تربیتی صالحین بسیج در شرایط کنونی نقش محوری در پاسخگویی به ابهامات و گره‌های ذهنی بسیجیان دارد و با اشاره به وقایع یک سال و اندی گذشته، از جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی و نبرد چهل‌روزه با آمریکا سخن گفت و اعلام کرد که ایران در این رویارویی‌ها پیروز قاطع بوده اما اکنون در مرحله دشوار تثبیت پیروزی قرار دارد.

فرمانده سپاه استان البرز، در جمع شبکه تربیتی صالحین بسیج، گفت: شما شبکه تربیتی و محل رجوع هستید؛ جزو خواصید و این روزها و ماه‌ها بیش از پیش به شما مراجعه می‌شود، سؤالات، ابهامات و گره‌های ذهنی بسیاری از بسیجیان معمولاً نزد شما مطرح می‌شود و شما ناگزیر از پاسخگویی هستید.

وی افزود: از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تا امروز ۳ آبان ۱۴۰۵، وقایع و حوادثی بر نظام و انقلاب گذشت که اگر پیش‌تر برایمان نقل می‌شد، باور نمی‌کردیم، ما در جنگ دوازده‌روزه که در واقع جنگ تحمیلی دوم و دفاع مقدس دوم بود، با رژیم صهیونیستی درگیر شدیم؛ رژیمی که با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورها عمل می‌کرد، حقد و کینه این رژیم از رزمندگان سپاه اسلام در استان، به دلیل ضرباتی که از فرزندان این مردم دریافت کرده بود، منجر به تجاوزات و ددمنشی‌هایی شد که طی آن تعدادی از همکاران و همرزمان ما به دیدار خدا شتافتند.

سردار حیدرنیا با اشاره به نبرد رمضان، تصریح کرد: اما در این نبرد آخرالزمانی، آمریکا شخصاً وارد میدان شد؛ آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی، کشورهای اذناب منطقه‌ای و اروپایی، این رویارویی مصداق قرار گرفتن همه اسلام در برابر همه کفر بود؛ چیزی که از صدر اسلام تا کنون در تاریخ کمتر نمونه‌ای داشته است، همه اسلام در ایران اسلامی و جبهه مقاومت در مقابل کل اشقیا و خونخواران عالم ایستاد.

وی با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» اظهار داشت: این آیه مسرت‌بخش و امیدبخش، همچون کوهی پشت رزمندگان اسلام است، خداوند رزمندگان اسلام را در جبهه خود قرار داده و شرط کرده که هر آنچه در استطاعت دارید فراهم کنید، در صدر اسلام شمشیر و زره و اسب بود؛ امروز موشک، پهپاد، زیردریایی، نبرد سایبری و کارزار شناختی است.

فرمانده سپاه استان البرز در ادامه با اشاره به توان نظامی آمریکا، گفت: ارتش آمریکا با بیش از دو میلیون و سیصد هزار نیروی رزمی و ذخیره و بودجه سالانه بیش از هزار میلیارد دلار(حدود صد برابر بودجه نظامی ایران)، مجهز به هزاران تانک، نفربر، جنگنده از نسل‌های مختلف، هواگرد، بالگرد، ناو هواپیمابر، ناوشکن و زیردریایی اتمی است، آمریکا بیش از هشتصد پایگاه نظامی خارج از مرزهای خود دارد، با این حال، در جنگ چهل‌روزه، آتش موشک‌ها و پهپادهای ایران حتی یک روز قطع نشد و سامانه‌های پیشرفته پاتریوت و تاد آسیب جدی دیدند.

وی افزود: از شانزده سامانه تاد موجود در جهان، شش سامانه توسط رزمندگان هوافضای سپاه نابود یا از کار انداخته شد، سامانه تاد که برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای طراحی شده، ساختش چهار سال زمان می‌برد و تولید موشک‌های آن محدود است، دشمن در برآورد توان موشکی و پهپادی ایران اشتباه کرده بود؛ ایران برای جنگ طولانی‌مدت آماده است و برخی از سامانه‌هایش هنوز عملیاتی نشده‌اند.

سردار حیدرنیا با اشاره به نبرد هرمز پس از جنگ رمضان، گفت: دشمن پس از بسته شدن تنگه هرمز، به تحریم‌ها و حمله به زیرساخت‌های مخابراتی بنادر روی آورد؛ از جمله حمله مکرر به دکل مخابراتی سیریک، اما در مقابل ضربات ایران باعث تخلیه مقر فرماندهی آمریکا در بحرین و انتقال آن به الازرق اردن شد، ایران نیز الازرق را هدف قرار داد به گونه‌ای که دشمن ناچار به رهگیری گزینشی موشک‌ها شد.

وی به نقل از فرمانده کل سپاه، اظهار داشت: ما به طور قطع پیروز قاطع این جنگ شدیم اما در مرحله تثبیت پیروزی هستیم؛ مرحله‌ای که از خود پیروزی سخت‌تر است، دشمن که در نبرد نظامی شکست خورده، اکنون جنگ را به محاصره اقتصادی، دریایی، هوایی و زمینی، کارزار شناختی و تلاطمات ارزی کشانده است.

سردار حیدرنیا تاکید کرد: شبکه تربیتی صالحین اکنون بیش از هر زمان دیگری باید هوشیار باشد، دشمن به دنبال ایجاد دوگانگی، دوقطبی، یأس و تردید در جامعه است و شایعاتی مانند حمله هسته‌ای یا استفاده از مادر بمب‌ها را در فضای مجازی و حتی برخی کانال‌های خودی پخش می‌کند، فرماندهان نظامی وظیفه جنگ را بر عهده دارند؛ اما خنثی‌سازی جنگ شناختی و حفظ روحیه و بصیرت جامعه بر عهده شبکه تربیتی است.