به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «قبل از فصل شکار» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا مصرپور و با هنرنمایی رضا گل‌آور، فاطمه حسینی و سامان‌دخت ذوالفقاری، از چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن استاد حمیدی مجتمع فرهنگی‌هنری تبریز روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی با بهره‌گیری از روایت سورئال و فضایی اکسپرسیونیستی، داستانی معمایی و دلهره‌آور را روایت می‌کند.

مراسم افتتاح این نمایش شامگاه یکشنبه با یادبود زنده‌یاد استاد امیر حجازی و با حضور جمعی از هنرمندان، استادان و علاقه‌مندان تئاتر در مجتمع فرهنگی‌هنری تبریز برگزار شد.

علیرضا مصرپور در حاشیه این مراسم از انتشار مجموعه نمایشنامه‌های اجراشده خود خبر داد. این کتاب با حمایت انتشارات فروزش قرار است در زمستان امسال روانه بازار نشر شود.

از دیگر عوامل نمایش «قبل از فصل شکار» می‌توان به مهین کریمی، دستیار کارگردان؛ امیر حیدرزاده، طراح گریم؛ سمین اکبری امید، صداپیشه؛ امیرحسین بیگلری، صدابردار؛ آرش حجازی، عکاس و طراح؛ شهریار عیوضی، مجری دکور؛ احمد علوی، مدیر اجرایی؛ مهدیه حسینی، مدیر صحنه؛ سیامک اکبری، منشی صحنه؛ فرشاد بیاتی و رضا اسماعیلی، دستیاران صحنه؛ و کوروش صفائی، طراح نور اشاره کرد.

از دیگر نمایشنامه‌های علیرضا مصرپور که طی دو سال اخیر روی صحنه رفته‌اند، می‌توان به «پنیر مفت فقط در تله‌موش پیدا می‌شه»، «جمعه‌ای که تعطیل نبود»، «یک شب قبل از باران»، «غروب این شهر لاجوردی است»، «موریانه»، «غریب» و «شاه‌صنم» اشاره کرد.

گفتنی‌ست، این نمایش هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در سالن استاد جمیدی، مجتمع فرهنگی هنری تبریز اجرا خواهد شد، علاقمندان می‌توانند برای خرید بلیط از طریق سایت ebilit.com اقدام کنند.