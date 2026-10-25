به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شهابی، در مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) گفت: حضور در مراسم فاطمیه با دو نگاه می‌تواند باشد که یکی کسب ثواب است و این یک نگاه حداقلی است.

وی افزود: اما یک نگاه هم این است که ما از فاطمیه بیاموزیم چگونه مسائل جامعه خود را حل کنیم که توصیه می‌شود خطبه فدکیه را بخوانیم.

وی با اشاره به اهتمام و تقید ویژه شهید حاج‌قاسم سلیمانی به مجالس فاطمیه و برگزاری روضه هر ساله در کرمان؛ اظهار کرد: اینکه ایشان با آن همه مشغله اما خود را به این برنامه می‌رساند جدای از ثواب آن، برای این بود که خود را به فاطمیه و حضرت زهرا سلام‌الله علیها ارائه کند.

حجت‌الاسلام شهابی با تصریح به اینکه مقام حضرت زهرا علیهاالسلام هم‌سنگ لیلة القدر است که ما از درک آن عاجز هستیم؛ افزود: باید توجه کنیم که حضرت زهرا سلام‌الله علیها چه تأثیری در جامعه داشته که همه بزرگان ما از رهبر شهید و حاج‌قاسم و... به او متصل می‌شوند.

وی افزود: حضرت زهرا سلام‌الله علیها در برهه‌ای اثرگذار است که عده‌ای ترسیده و نشسته بودند اما او تلاش کرد مصداق "تقوموالله" شود و همه تلاش خود را هم انجام داد که مردم{ برای دفاع از حق و ولایت} بپاخیزند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان یادآور شد: حضرت زهرا علیهاالسلام نشان داد حتی اگر یک نفر هم باشی باید قیام کنی و این قیام اگر ادامه پیدا کرد، به استقامت می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه ما باید قدردان ملت ایران باشیم که در بزنگاه‌های انقلاب بپاخاستند و ۴۰ سال پای انقلاب ماندند؛ گفت: در کرونا عده‌ای قیام کردند و برای خدا به بیماران رسیدگی کردند و در غسالخانه‌ها کفن و دفن انجام دادند.

حجت‌الاسلام شهابی ادامه داد: امروز هم بیش از ۲۰۰ شب است که مردم برای خدا قیام کردند و تا نیمه شب برای دفاع از کشور در خیابان ایستاده‌اند و همه زحمات حضرت زهرا سلام الله علیها برای همین قیام کردن بود.

وی بیان کرد: در مسیر حق اگر به خود ایمان داشته و دل‌مان قرص باشد ترسی نداریم و باید قدرت خدا را در همه معاملات دید و میراث‌دار فاطمیه باشیم.

حجت‌الاسلام شهابی افزود: برخی‌ها عواقب قیام {برای خدا} را می‌گویند و مردم را می‌ترسانند اما عواقب قعود و نشستن و دست روی دست گذاشتن را نمی‌گویند؛ برخی تریبون و رسانه را به دست گرفتند و چون خودشان ترسیدند از جیب مردم حرف می‌زنند و توهین هم می‌کنند که چرا قیام کردید!؟

وی گفت: میراث‌دار فاطمیه نباید بترسد و امروز ملت مبعوث باید میراث‌دار باشد و ترس دیگران را هم رفع کند لذا هر یک از ما تکلیف داریم و باید دل‌ها قرص شود.

حجت‌الاسلام شهابی در همین رابطه از ضرورت همدلی ملت در شرایط خاص کنونی گفت و تصریح کرد: کسانی را که دغدغه معیشت و اقتصاد و... دارند باید کمک کرد و همه دست به دست هم دهیم تا نگرانی‌هایی که مانع از ایستادن در مقابل دشمن است، برطرف شود.