به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی، به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار در امور ایثارگران، روز یکشنبه با حضور در منازل شهیدان «میرمحسن طاهری»، «اصغر باغبان باهری» و «میرحبیب حسینی»، از صبر و ایثار خانواده‌های این شهیدان تجلیل کردند.

در نخستین دیدار، مسئولان با حضور در منزل شهید میرمحسن طاهری، با مادر این شهید دیدار کردند. سلمانی در این دیدار با اشاره به نقش مادران شهدا در تربیت فرزندانی فداکار و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، تکریم آنان را وظیفه‌ای دینی، انقلابی و انسانی دانست.

وی اظهار کرد: مادران شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی ماندگار از ایثار و فداکاری به جامعه ارائه کرده‌اند و قدردانی از این عزیزان، بخشی از مسئولیت ما در قبال شهدا و خانواده‌های آنان است.

در ادامه، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی و مشاور استاندار با حضور در منزل شهید اصغر باغبان باهری، با خانواده این شهید دیدار کردند. این شهید در مردادماه سال ۱۳۶۷ و در جریان عملیات مرصاد مفقودالاثر شد.

سلمانی با اشاره به دشواری‌های زندگی خانواده‌های شهدای مفقودالاثر، صبر و چشم‌انتظاری آنان را جلوه‌ای از ایمان و وفاداری به آرمان‌های شهدا توصیف کرد و گفت: خانواده‌های این شهدا سال‌ها با داغ فراق و انتظار زندگی کرده‌اند و استقامت آنان بخش ارزشمندی از تاریخ دفاع مقدس است.

در سومین دیدار نیز مسئولان با حضور در منزل شهید میرحبیب حسینی، با مادر و خواهر این شهید گفت‌وگو کردند و از فداکاری و همراهی خانواده وی قدردانی کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در این دیدارها با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا در جامعه، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و مسئولان باید با حضور مستمر در کنار این خانواده‌ها، قدردان ایثار و فداکاری آنان باشند.

وی خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را افتخاری برای مجموعه بنیاد شهید دانست و افزود: این دیدارها فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا، شنیدن دغدغه‌های خانواده‌ها و آگاهی از مسائل و مطالبات آنان است.

عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور ایثارگران نیز بر ضرورت حفظ حرمت و جایگاه خانواده‌های شهدا و پیگیری مستمر مسائل و مطالبات آنان تأکید کرد.

دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران از برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت ارتباط مستقیم با جامعه ایثارگری است.