https://mehrnews.com/x3drc4 ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸ کد مطلب 6989754 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸ شور و حال کودکان سیستان و بلوچستان در برنامه «مل مل» زابل- ویژه برنامه «مل مل» با استقبال گرم و پور شور کودکان و نوجوانان شهر زابل در حال برگزاری است. دریافت 4 MB کد مطلب 6989754 کپی شد مطالب مرتبط آغاز ویژه برنامه «مل مل» با حضور پرشور بچههای سیستانی و بلوچستانی قاب ماندگار همدلی فارس و بلوچ در ویژه برنامه «محفل» در ایرانشهر شب عروسکی زابل با حضور «ململ» برنامه عروسکی «ململ» امشب در زابل اجرا میشود افتتاح نخستین مدرسه با مشارکت خیر بومی در بنجار زابل روایت امید و پیشرفت از پارک علم و فناوری سیستانوبلوچستان برچسبها شهرستان زابل کودکان نوجوانان سیستان و بلوچستان
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