به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مشکی، عصریکشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر بم با تأکید بر جایگاه قانونی و مردمی شوراهای اسلامی گفت: شورا یک دستگاه مدنی است که منتخب مستقیم مردم به شمار می‌رود و از وجهه قانونی و مردمی بالایی برخوردار است؛ بر همین اساس، دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف باید قانوناً با این نهاد مردمی همکاری داشته باشند تا امور شهر و شهروندان به بهترین شکل پیش برود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تقویت تعامل و همدلی میان مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی افزود: بم از جایگاه و پتانسیل‌های ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یک سرمایه عظیم گردشگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار بم در ادامه به ظرفیت‌های میراثی این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: در سفر اخیر رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور، با افتخار اعلام شد که ۲۳ هزار هکتار از محدوده بم به ثبت جهانی رسیده است؛ این در حالی است که برای مقایسه می‌توان به شهرستان یزد با ۵ هزار هکتار ثبت جهانی اشاره کرد که این آمار نشان‌دهنده عظمت و جایگاه ممتاز بم است.

مشکی، با تأکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی دقیق و مدونی روی این سرمایه ارزشمند انجام شود، خاطرنشان کرد: با توجه به دارایی‌ها و پتانسیل‌های سرشار موجود در این شهرستان، می‌توان نگاهی ویژه و ملی به بم داشت.

وی در پایان با اشاره به هوشمندی شهروندان بم تصریح کرد: مردم این خطه بسیار دقیق هستند و نقص‌ها و کاستی‌ها را به خوبی می‌بینند، لذا همه مسئولان موظفند با کار جهادی و تلاش مضاعف در راستای حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات به‌حق آنان گام بردارند.

بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع روکش آسفالت در بم اجرا شد

شهردار بم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع روکش آسفالت در سطح این شهر اجرا شده است، گفت: مدیریت شهری با تمام ظرفیت آماده همکاری با نهادهای دولتی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان است.

رسول برایی‌نژاد، با اشاره به آمادگی بدنه اجرایی شهرداری بم برای پیشبرد پروژه‌های شهری اظهار داشت: ما به عنوان بدنه اجرایی در کنار مجموعه فرمانداری هستیم و امیدواریم با همکاری متقابل بتوانیم گام‌های سازنده‌ای در راستای آبادانی شهر و رفاه شهروندان برداریم.

وی افزود: تلاش داریم تا در پیشبرد امور شهری، از ظرفیت‌ها، تجربیات و همفکری فرماندار محترم نهایت بهره را ببریم.

برایی‌نژاد، در بخش دیگری از سخنان خود به بخشی از اقدامات عمرانی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در همین راستا، بیش ازصدو ده هزار مترمربع روکش آسفالت در معابر شهری اجرا شده است؛ هرچند این اقدام، انجام وظیفه ذاتی شهرداری در قبال شهروندان محسوب می‌شود، اما این فعالیت‌ها در شرایطی صورت گرفته که شهرداری در زمینه تامین مصالح با هزینه‌های سرسام‌آور و سنگینی مواجه است.

فرمانداری و مدیریت شهری با تصویر مشترک کار کنند

رئیس شورای اسلامی شهر بم نیز با تأکید بر اینکه نگاه مدیریت شهری صرفاً خدمت به مردم است، گفت: شورای شهر جایگاهی انتخابی است و اعضا بدون اعمال سلیقه‌های سیاسی، با دولت‌های مختلف برای توسعه شهر همکاری کرده‌اند.

سمانه سام‌نژاد، خطاب به فرماندار بم افزود: شما کوله‌باری از تجربه را به همراه دارید و سابقه خدمت در فرمانداری شهرستان‌هایی همچون ایرانشهر و چابهار بدون شک می‌تواند به نفع مردم بم به کار گرفته شود.

رئیس شورای شهر بم با اشاره به رویکرد غیرسیاسی مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های بارز شورای شهر این است که بدون اعمال سلیقه‌های سیاسی، صرفاً نگاه خدمت به مردم را سرلوحه خود قرار داده است.

سام‌نژاد، با تأکید بر اینکه شورای شهر هیچ‌گاه به دنبال نگاه جناحی و سیاسی نبوده است، افزود: تلاش کرده‌ایم به عنوان سربازان ولایت، منویات رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم و امروز وظیفه داریم در راستای همکاری با دولت و فرمایشات مقام معظم رهبری، گام برداریم.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری و شورای شهر می‌توانند با داشتن یک تصویر مشترک و الگوی هم‌افزایی، از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کرده و کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند.

رئیس شورای شهر بم با اشاره به برخی دغدغه‌های مطروحه در این نشست، مهار و هدایت آب‌های سطحی رهاشده را از دغدغه‌های اصلی شهر دانست و خواستار همکاری جهاد کشاورزی با شهرداری، پیگیری اعتبارات استانی و ایجاد هم‌افزایی بیشتر در پاسخگویی به مطالبات مردمی شد.

در ادامه این دیدار، سایر اعضای شورای اسلامی شهر بم نیز به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند.