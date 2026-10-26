گره های فرهنگی مازندران؛ مجتمع هنری رامسر منتظر کلنگ

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: طولانی شدن روند تکمیل برخی طرح‌های فرهنگی در مازندران، همچنان یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان است، از موزه دفاع مقدس و مقاومت در ساری که تکمیل بخش‌های مختلف آن در دستور کار قرار دارد تا کتابخانه مرکزی مرکز استان که برای بهره‌برداری به تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیزات نیاز دارد و مجتمع فرهنگی رامسر که تعیین تکلیف آن به مطالبه‌ای دیرینه برای جامعه هنری و فرهنگی این شهر تبدیل شده است.

این پروژه‌ها با وجود تفاوت در ماهیت و مراحل اجرا، در یک موضوع اشتراک دارند: ضرورت تبدیل پیگیری‌های اداری و وعده‌های اجرایی به برنامه‌ای روشن برای تکمیل و بهره‌برداری. تحقق این هدف می‌تواند دسترسی شهروندان به امکانات فرهنگی را افزایش دهد و زمینه فعالیت گسترده‌تر هنرمندان، پژوهشگران، دانشجویان و نسل جوان را فراهم کند.

موزه دفاع مقدس ساری؛ تکمیل زیرساخت‌ها و تقویت روایتگری

مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران در ساری، یکی از مجموعه‌های مهم فرهنگی استان است که با هدف ثبت و معرفی ابعاد مختلف دفاع مقدس، پاسداشت یاد شهدا و انتقال تجربه نسل‌های پیشین به نسل جوان شکل گرفته است.

این مجموعه علاوه بر جنبه یادمانی، ظرفیت آن را دارد که به فضایی برای آموزش، پژوهش، فعالیت‌های فرهنگی و آشنایی بازدیدکنندگان با تاریخ معاصر کشور تبدیل شود.

با این حال، تکمیل مجموعه در بخش‌های مختلف همچنان به پیگیری اجرایی، تأمین اعتبار و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. سردار احمد برسلانی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در تشریح وضعیت این مرکز، از پیشرفت ۹۲ درصدی بخش اروند خبر داده و اعلام کرده است که اجرای سناریوی محتوایی باغ‌موزه در بخش فاو و همچنین قطعه تانک‌فارم نیز در جریان است.

سردار برسلانی در گفت وگو با خبرنگار مهر همچنین از بازدید حدود ۱۱۰ هزار نفر، عمدتاً از میان جوانان و نوجوانان، از پارک‌موزه دفاع مقدس مازندران در سال گذشته خبرداد و بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی آثار و مفاهیم دفاع مقدس تأکید کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، پیشنهاد تبدیل موزه به یکی از مقاصد گردشگری مذهبی و حماسی استان نیز از برنامه‌ها است.

کتابخانه مرکزی ساری؛ فاصله میان تکمیل ساختمان و آغاز خدمت‌رسانی

کتابخانه مرکزی ساری از دیگر پروژه‌هایی است که بهره‌برداری از آن می‌تواند بخشی از نیازهای فرهنگی و مطالعاتی مرکز استان را پاسخ دهد. این مجموعه با پیش‌بینی فضاهایی برای نگهداری کتاب، مطالعه، فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های جمعی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم خدمات کتابخانه‌ای در مازندران را دارد.

با وجود پیشرفت عملیات اجرایی، تکمیل برخی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی تجهیزات، از موانع باقی‌مانده در مسیر بهره‌برداری این پروژه بوده است.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از اختصاص بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل کتابخانه مرکزی ساری خبر داد.

وی افزود: این اعتبار برای اجرای اقداماتی از جمله تأمین زیرساخت برق، تکمیل محوطه‌سازی، دیوارکشی، انشعابات آب و فاضلاب، تکمیل فضاهای داخلی و آماده‌سازی سالن‌ها و اتاق‌های مطالعه در نظر گرفته شده است.

مرضیه فلاح کردآبادی، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی مازندران، نیز با اشاره به پیگیری روند تکمیل این مجموعه، از پایان عملیات گازرسانی خبر داد.

مجتمع فرهنگی رامسر؛ مطالبه‌ای قدیمی در انتظار راهکار اجرایی

در رامسر نیز نبود یک مجتمع فرهنگی مجهز، از جمله موضوعاتی است که سال‌ها مورد توجه جامعه فرهنگی و هنری شهر قرار داشته است. چنین مجموعه‌ای می‌تواند فضایی مناسب برای اجرای برنامه‌های هنری، برگزاری نشست‌ها، فعالیت انجمن‌های فرهنگی و تعامل میان هنرمندان و شهروندان فراهم کند؛ ظرفیتی که برای شهری با جایگاه گردشگری و فرهنگی رامسر اهمیت ویژه‌ای دارد.

هادی حلاجیان، رئیس شورای اسلامی شهر رامسر، احداث مجتمع فرهنگی را از نیازهای اساسی شهر دانست و بر آمادگی مدیریت شهری برای همکاری در پیشبرد این طرح تأکید کرذ.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: از نگاه شورای شهر، تحقق این پروژه می‌تواند بخشی از کمبود فضاهای فرهنگی را جبران کند و فرصت بیشتری برای حضور و فعالیت گروه‌های هنری و فرهنگی فراهم آورد.

وی در پیگیری موضوعات مرتبط با طرح‌های شهری و ساماندهی باغ ۳۳ هکتاری رامسر، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و رفع موانع انباشته‌شده تأکید کرد و گفت: مجتمع فرهنگی نیز برای عبور از وضعیت فعلی به تصمیم‌گیری مشترک، مشخص شدن الزامات قانونی و تعیین مسیر اجرایی نیاز دارد.

مسلم قبادیان فرماندار رامسر نیز با اشاره به وضعیت پروژه‌ای که از آن با عنوان فرهنگسرای شهرستان یاد می‌شود، توضیح داد: این پروژه در واقع مجتمع اداری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر است و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری باید برای آغاز روند اجرایی آن اقدام فوری انجام دهند.

وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها و احتیاط شهرداری در پیگیری پروژه گفت: پیمانکار برای اجرای طرح در نظر گرفته شده و کلنگ‌زنی پروژه انجام خواهد شد.

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، تعیین تکلیف پروژه مجتمع فرهنگی را از موضوعات مهم حوزه فرهنگ استان دانست و بر ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی آن تأکید کرد.

وی افزود: موضوعاتی مانند وضعیت ساختمان و زمین، انجام مراحل اداری و حقوقی مورد نیاز و بررسی راهکارهای اجرایی مطرح است، ازاین‌رو، پیشبرد پروژه نیازمند تصمیمی روشن درباره نحوه اجرا، تعیین مسئولیت هر دستگاه و توافق بر سر راهکارهای عملی برای عبور از موانع موجود است.

برای رامسر، مجتمع فرهنگی تنها یک پروژه ساختمانی نیست، بلکه زیرساختی برای پشتیبانی از فعالیت‌های هنری، تقویت مشارکت فرهنگی شهروندان و ایجاد فرصت برای رشد استعدادهای محلی محسوب می‌شود. به همین دلیل، تعیین تکلیف آن باید در قالب برنامه‌ای اجرایی دنبال شود؛ برنامه‌ای که در آن، مسئولیت‌ها، مراحل کار و موانع باقی‌مانده به‌طور دقیق مشخص باشد.

سه پروژه و یک ضرورت مشترک

مرور وضعیت موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران، کتابخانه مرکزی ساری و مجتمع فرهنگی رامسر نشان می‌دهد که تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد.

در موزه دفاع مقدس، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و تقویت محتوای فرهنگی اهمیت دارد؛ در کتابخانه مرکزی، رفع موانع تأسیساتی و آماده‌سازی تجهیزات باید به آغاز خدمت‌رسانی منتهی شود؛ و در رامسر، تعیین تکلیف مسائل اجرایی و اداری پیش‌شرط ورود جدی‌تر پروژه به مرحله اجراست.

در چنین شرایطی، اعلام اعتبار یا بیان ضرورت تکمیل پروژه‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه ملموس منجر شود که با زمان‌بندی مشخص، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و گزارش‌دهی منظم همراه باشد. شهروندان و فعالان فرهنگی حق دارند بدانند هر پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه موانعی بر سر راه آن باقی مانده و چه برنامه‌ای برای عبور از این موانع پیش‌بینی شده است.

توسعه فرهنگی تنها با ساخت فضاهای جدید محقق نمی‌شود؛ این زیرساخت‌ها باید در زمان مناسب به بهره‌برداری برسند و امکان استفاده مستمر و مؤثر از آن‌ها برای مردم فراهم شود. اکنون انتظار می‌رود پیگیری‌های مسئولان درباره این سه طرح، به برنامه‌هایی روشن و قابل ارزیابی منتهی شود تا ظرفیت‌های فرهنگی مازندران از مرحله طرح و انتظار عبور کند و در خدمت نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد.