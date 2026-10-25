نیازمند: انقلاب اسلامی با مجاهدت شهدا به ثمر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی نیازمند شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به حضور مردم در صحنه اظهار کرد: مسیری که قرآن از آن به‌عنوان فضیلتی بزرگ و مجاهدت یاد می‌کند،

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان افزود: این مسیر مسیری است که مردم هر شب مجاهدانه در صحنه حضور دارند و دشمنان ما این صحنه‌ها را می‌بینند.

انقلاب اسلامی از سیره فاطمی الهام گرفته است

سرهنگ نیازمند با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: امام خمینی(ره) در یکی از دیدارها با بانوان از ویژگی‌های آن حضرت گفتند؛« از مقام‌های والای حضرت زهرا(س) این بود که جبرئیل پس از ارتحال پیامبر(ص) تا زمان شهادت ایشان، نزد آن حضرت می‌آمد و از رخدادهایی که برای نسل و ذریه ایشان پیش می‌آمد، خبر می‌داد؛ از جمله وقایع کربلا و شهادت و اسارت اهل‌بیت(ع). شاید درباره اتفاقات ایران نیز سخن گفته باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی فاطمی است، با استناد به فرمایش امام خمینی(ره) که «ملت ایران در عرصه‌هایی از مردم مدینه در زمان پیامبر(ص) و مردم کوفه در عصر امیرالمؤمنین(ع) بهتر عمل کردند.»افزود: مردم امروز نیز همان مسیر را بر پایه ترسیم و رهنمودهای امام خمینی(ره) ادامه می‌دهند.

توان ایران باید برای جوانان تبیین شود

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه امروز کشور در نبردی آخرالزمانی با جبهه استکبار قرار دارد، اظهار کرد: ما قدرت برتر هستیم و این قدرت باید برای مردم تبیین شود؛در این نبرد ثابت کرده‌ایم که با ایمان الهی و تکیه بر قدرت متعال، با جبهه باطل مقابله می‌کنیم؛ این واقعیت را باید برای جوانان بازگو کرد.

وی با تاکید به تبیین قدرت ایران برای جوانان که ایران با وجود همه تحریم‌ها، قدرتی منطقه‌ای است، تصریح کرد امسال در آستانه سال تحصیلی جدید، دشمن به‌شدت تلاش کرد دانشگاه‌ها را دچار تلاطم و به‌هم‌ریختگی کند، اما این تلاش به خودشان برگشت.

سرهنگ نیازمند با اشاره به وضعیت مدارس فرانسه گفت: با وجود ادعای توسعه‌یافتگی، در مدارس این کشور نیز از معلم خبری نیست.

وی با انتقاد از برخی نگاه‌ها و مواضع برخی افراد که مصداق «صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ» است، اظهار کرد:برخی ها خط سازش و خط بهانه کردن صلح را با ادبیاتی خاص دنبال می‌کنند و برخی نیز مشکلات مردم را دستاویزی برای دعوت به تسلیم قرار می‌دهند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان با اشاره به آنچه دوقطبی‌سازی کاذب و نفاق خواند، افزود: محسن رضایی، برادر دلاور و شجاع این سرزمین که سابقه دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس را دارد، درباره پیامدهای هرگونه تعرض به ایران سخن گفته است.؛« اگر دشمن به ایران تعرض کند، با پاسخی سخت روبه‌رو خواهد شد؛ پاسخی که می‌تواند موقعیت‌های راهبردی آن‌ها در منطقه، از جمله در تنگه هرمز و باب‌المندب، را به خطر بیندازد.»

وی گفت؛هرگاه مسئولان موضعی قدرتمندانه اتخاذ کردند، دشمن متوجه شد که ایران همچنان با قدرت پای کار است.

قرارگاه اقتصادی برای خنثی‌کردن توطئه‌ها فعال شود

سرهنگ نیازمند با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی که انسجام باید حول پرچم مقدس جمهوری اسلامی و در چارچوب ولایت شکل بگیرد، اظهار کرد:سران سه قوه باید با همدلی، در مسیر خدمت به مردم و توجه به آنچه ولی‌امر مسلمین می‌فرماید، حرکت کنند.

وی با اشاره به مطالبه مردم از مسئولان گفت: امروز مطالبه مردم از مسئولان در سطح کلان و خرد باید این باشد که قرارگاه اقتصادی فعال شود و توطئه‌های دشمن را خنثی کند چرا که دشمن در تلاش است تاب آوری مردم را کاهش دهد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان از اوضاع منطقه گفت و تصریح کرد:امروز سایه جنگ و اوضاع به‌هم‌ریخته ای که آمریکا در منطقه ایجاد کرده، در کشورهای خودشان نیز رخ می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران بر پایه اصول و ارزش‌های دینی ایستاده است، افزود: امروز دشمن با پروژه «آندلسی‌ سازی ایران» مسیری را دنبال می‌کند؛ هرچند بسیاری متوجه آن نیستند. برخی افراد نیز با حرف‌ها و مواضعشان زمینه گستاخی دشمن را فراهم می‌کنند، درحالی‌که این ملت به ارزش‌های دینی پایبند است.

سرهنگ نیازمند با اشاره به سفارش الهی و غیر الهی شهدا در وصیت نامه های خود گفت:این انقلاب و این مسیر با چنین شهدایی به ثمر رسیده است و به راحتی از آن کوتاه نمی آییم.

وی افزود: یقین داریم امام فقید ما این راه را نشان داد، امام شهید این مسیر را برای ما بازگو و راهبری کرد و امام حاضر نیز بارها در پیام‌هایی که در مناسبت‌های مختلف صادر کرده‌اند، به امام عصر(عج) توسل کرده‌اند و فرموده‌اند این انقلاب با دست صالح اصلی خود به مقصد می‌رسد.